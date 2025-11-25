バレーボールのSVリーグ・大阪ブルテオンに所属する西田有志（25）が、25日までに自身のインスタグラムを更新。超人気高級外車との“2ショット”を披露して、話題となっている。

西田はアストンマーティン大阪のインスタグラムを引用する形で「アストンマーティン大阪は、プロバレーボール選手・西田有志選手へ、2台目の相棒として『VANTAGE』をセレクト。F1の公式セーフティカーを務める新世代VANTAGE。研ぎ澄まされたハンドリングと圧倒的なパワー。ピュアスポーツの本質を極めた一台です。フィジカルも、メンタルも、常に“上を目指す”西田選手の姿勢と、VANTAGEの“走りへの集中”が重なり合う、新たなドライブがここから始まります。@astonmartin_osaka はこれからも、西田選手と共に挑戦を続けてまいります」と紹介した。

西田はアストンマーティン大阪とアンバサダー契約を結んでおり、今回で2台目の提供となった。

アストンマーティンは昨年2月の新型VANTAGE発表イベントの際に、2690万円と価格を発表。日本でも超人気のある高級車でだ。

この投稿には「ヤンチャな男の子って感じでイイですね めちゃくちゃ似合う！」「やっぱ似合うなぁ〜」「この車は素晴らしく、西田にぴったりだ」「元気な子産まれますように古賀紗理那さん頑張ってくださいインフルエンザ気をつけて」などの声が集まっていた。