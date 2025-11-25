磯釣り中に佐賀県唐津市の海に転落し、漂流していた県内の男性（３６）を通りがかった漁船で救助した会社員脇山常幸さん（５９）（唐津市）に、唐津海上保安部（藤田倫太郎部長）から感謝状が贈られた。

脇山さんは湊浜漁協に所属する兼業漁師。４日朝、１人乗りの漁船で漁場に向かう途中、約２５０メートル先で流されている男性に気づき、引き揚げて救助した。男性は市内の病院に救急搬送されて治療を受け、無事だった。

脇山さんによると、当時の海況はうねりが大きかった。男性は救命胴衣に付属する脱着型のライトをかざしながら漂流。「初めはゴミが漂流していると思ったが、うねりの間でライトが光っているのに気づいた」と振り返る。

男性に船が近づけた時は運良く無風。脇山さんは一人で引き揚げようと男性をつかんだが、胴衣や衣服が海水を含んでいたため重かった。自身も転落する危険があった。「自分一人では上げられん。全力を出せ」と男性を励ましながら、自力で船に上がってくるよう促し、うまく引き揚げることに成功したという。

唐津海保によると、男性は友人と磯釣りをしていたが、高波に足をさらわれて転落した。男性は波で岩にぶつかるのを防ぐため、沖に向かって泳ぎ、流されていたという。「通常なら低体温症で力つき、沈んでしまう例が多い。浮かんでいる人に漁船が近づき、海上で救助できることも装備の面では難しい」と唐津海保は説明する。

脇山さんは今月１４日に感謝状を受け取り、「無事に助け出せて良かった。奇跡が重なった」と話した。