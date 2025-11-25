群山空軍基地に配備されている無人機「MQ9リーパー」＝2024年10月23日/James Johnson/US Air Force

（CNN）韓国に常時配備された米空軍無人機飛行隊の1機が、24日未明、韓国西岸沖で墜落した。軍の声明およびメディアの報道で明らかになった。

空軍第8戦闘航空団の声明によると、群山空軍基地に配備されている無人機「MQ9リーパー」はマルドリ島付近で「通常任務中に事故に遭った」。事故の原因は現在調査中。

複数の地元メディアは、この無人機が墜落したと報じている。

無人機は群山の第431遠征偵察飛行隊に配備されていた。同飛行隊は、米国が西太平洋における前方プレゼンスの強化を図る中で、9月に編成されたばかりだった。

中国本土は群山から約400キロに位置する。中国海軍が頻繁に演習を行う渤海は群山空軍基地から約960キロの距離。

空軍のファクトシートによると、リーパーは無人単発ターボプロップ機で、さまざまな戦闘任務などを遂行できる。

航続距離は2575キロ以上におよび、空中給油による無制限の滞空能力も備えることから、リーパーは同地域における米軍の戦力を大幅に増強すると期待されている。

リーパーの航続距離は、群山の北約240キロに位置する北朝鮮と韓国間の非武装地帯（DMZ）だけでなく、約1290キロ離れた東シナ海と台湾もカバーする。

空軍は9月の声明で、「MQ9の運用は、インド太平洋地域における米韓の情報収集、監視、偵察における優先事項を支援する」と述べた。

空軍によると、24日の事故は現地時間午前4時35分ごろに発生した。負傷者や物的損害はなかったという。

米議会調査局の2022年の報告書によると、MQ9は有人軍用機と比較して、「クラスA事故」（250万ドル＜約3億9000万円＞以上の損害をもたらす事故）が15%多く発生している。

同報告書によると、リーパーの平均単価は22年時点のドル換算で2800万ドル。