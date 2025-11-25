２０２２年末をもって芸能界を引退した元Ｓｅｘｙ Ｚｏｎｅ（現ｔｉｍｅｌｅｓｚ）のマリウス葉さんが２５日、都内で行われた「ＷＦＰチャリティー エッセイコンテスト２０２５」表彰式に出席した。

マリウスさんは青色のセットアップ姿で登場。座席の場所に戸惑っていた千葉県船橋市の非公認キャラクター・ふなっしーに「座席…」と手で場所を示し、アイドル時代と変わらない、柔らかな笑顔を浮かべた。

今回で１５回目を迎える同コンテストは「『すべての人に食べ物を』私ができること」をテーマに、小学４年生から大人まで２万１８５４の作品が応募された。同コンテストの特別審査員を務め「どの作品からも強い思いを感じ、感動しました」と力を込めた。審査員を務めたのは初めて。「ＷＦＰのごちそうさまチャレンジに参加し、お声を掛けていただいて、とても光栄です。たくさんの作文を読ませていただきました。僕も書くことや読むことが好き。言葉って迫力があって、人の心を動かせるというのを小さい時から体験できるのは、大きなこと」と語った。

同コンテストのテーマに沿って、自身が行いたいことを問われ、「腹八分」の考え方が好きだと告白。「ドイツは食べ過ぎ文化がある。日本の腹八割（腹八分）ってすてきな思考。たくさん買ってしまって食べられないより、ここでおなかいっぱいという意識改革も大事だと思いました」と話した。

中学生の時、ドイツの実家に帰省した時の思い出を回顧。自身と同い年くらいのシリア難民の少年が「ご飯を買うためのお金をください」と英語とドイツ語で話していたため、ランチを一緒に食べたことを明かし「お金を寄付するのも素晴らしいですが、一緒に手伝う、寄り添うことを実感しました。その時に人を助けたいなって芽生えました」と振り返った。

マリウスさんは父の故郷でもあるドイツ生まれ。２０１１年１月、ジャニーズ事務所に入所し、同年１１月に「Ｓｅｘｙ Ｚｏｎｅ」でＣＤデビューした。１２年ＴＢＳ系「コドモ警察」で連続ドラマデビュー。１７年米マサチューセッツ州の名門ハーバード大で、世界の高校生２８人が集まる超難関セミナーに参加。１８年度から上智大国際教養学部に通い、２０年９月から米スタンフォード大のオンラインコースも受講し、グループ活動と勉学の両立に励んだ。同年１２月から体調不良のため芸能活動を休止。２２年大みそかのジャニーズカウントダウンで１１年間の芸能生活の有終の美を飾った。

この日は女優の広瀬アリスらも出席した。