ÃÓÇµ¤á¤À¤«¡¡£²£³Ç¯¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤âÀ¼ÎÌ¿ê¤¨¤º¡¡Î¤¸«¤Þ¤µ¤È´¶¿´¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ã¤¦¤Í¡×
¡¡µÈËÜ¿·´î·àºÂ°÷¤ÎÃÓÇµ¤á¤À¤«¤¬£²£µÆü¡¢Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¡¡¹ë²Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë·î´Ö¡×¡Ê£³£°Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Î³µÍ×È¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±·à¾ì¤Ï£²£°£²£µÇ¯£±£±·î£±Æü¤Ë£³£¸¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤òµÇ°¤·¡¢º£·î¤Ï¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤Î¸ø±é¤äÍè¾ìµÒ¤Ø¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤Ãæ¤À¡£
¡¡¤á¤À¤«¤Ï£²£°£±£±Ç¯¡¢Ç¾Æ°Ì®áî¤Î¼ê½Ñ¡¢£²£²Ç¯¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¡¢£²£³Ç¯¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤ÇÆþ±¡¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÎÄ´¤ò°Æ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤Ä¤¨¤òÆÍ¤¤Ê¤¬¤é²ñ¸«¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤á¤À¤«¤Ï¡¢Æ±·à¾ì¤¬³«´Û¤·¤¿»þÅÀ¤Ç½ÐÈÖÉ½¤Ë¡ÖµÈËÜ¿·´î·à¡×¤Î¸ø±é¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡¢¡Ö£Î£Ç£Ë¥³¥á¥Ç¥£¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡£ËÍ¤é¤Ï½ª¤ï¤ê¤ä¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¨¤¨¤ó¤ä¤í¤Ê¡£ÌÀÆü¤«¤é·¤Ëá¤¤Ç¤â¤·¤è¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£³½µÌÜ¤¯¤é¤¤¤«¤é¸µ²ñÄ¹¡ÊÎÓÀµÇ·½õ¤µ¤ó¡Ë¤¬¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤êµÈËÜ¿·´î·à¤Ê¤¤¤È¥¢¥«¥ó¤ï¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î°ì¸À¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Æü¤ÎÂÎÄ´¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È²ñ¸«¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¡×¤Î¤Ü¤ó¤Á¤ª¤µ¤à¤¬¡ÖÂâÄ¹¡ÊÂÎÄ´¡Ë¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¤á¤À¤«¤â¡Ö¸àÄ¹¡ª¡×¤È¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÇÊÖÅú¡£
¡¡¤á¤À¤«¤ÈÁêÊý¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¿Î¤¸«¤Þ¤µ¤È¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÊÃÓÇµ¤á¤À¤«¤Ï¡Ë°ã¤¦¤Í¡£¤¤¤¶¤¤¤¦¤¿¤éÀ¼¤â¤Ï¤ë¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶Ã²¤·¤Æ¤¤¤¿¡£