【ユーロ圏】
ドイツ実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第3四半期）16:00
予想　0.0%　前回　0.0%（前期比)　
予想　0.3%　前回　0.3%（前年比)　
予想　0.3%　前回　0.3%（季調前前年比)

【台湾】
鉱工業生産指数（10月）17:00
予想　N/A　前回　15.48%（前年比)

【香港】
貿易収支（10月）17:30
予想　N/A　前回　-502.0億香港ドル

【米国】
生産者物価指数（PPI）（9月）22:30
予想　0.3%　前回　-0.1%（前月比)
予想　2.7%　前回　2.6%（前年比)
予想　0.2%　前回　-0.1%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　2.7%　前回　2.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

小売売上高（9月）22:30　
予想　0.4％　前回　0.6%（前月比)
予想　0.4％　前回　0.7%（自動車除くコア・前月比)

住宅価格指数（9月）23:00
予想　N/A　前回　0.4%（前月比)
住宅価格指数（2025年 第3四半期）
予想　N/A　前回　0.0%（前期比)

S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（9月）23:00
予想　N/A　前回　1.58%（前年比)

リッチモンド連銀製造業指数（11月）26日00:00
予想　N/A　前回　-4.0

コンファレンスボード消費者信頼感指数（11月）26日00:00
予想　93.4　前回　94.6

中古住宅販売成約指数（10月）26日00:00
予想　N/A　前回　0.0%（前月比)　
予想　N/A　前回　1.5%（前年比)

企業在庫（8月）26日00:00
予想　N/A　前回　0.2%（前月比)

※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更されることがあります。