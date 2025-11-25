【ユーロ圏】

ドイツ実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第3四半期）16:00

予想 0.0% 前回 0.0%（前期比)

予想 0.3% 前回 0.3%（前年比)

予想 0.3% 前回 0.3%（季調前前年比)



【台湾】

鉱工業生産指数（10月）17:00

予想 N/A 前回 15.48%（前年比)



【香港】

貿易収支（10月）17:30

予想 N/A 前回 -502.0億香港ドル



【米国】

生産者物価指数（PPI）（9月）22:30

予想 0.3% 前回 -0.1%（前月比)

予想 2.7% 前回 2.6%（前年比)

予想 0.2% 前回 -0.1%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 2.7% 前回 2.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



小売売上高（9月）22:30

予想 0.4％ 前回 0.6%（前月比)

予想 0.4％ 前回 0.7%（自動車除くコア・前月比)



住宅価格指数（9月）23:00

予想 N/A 前回 0.4%（前月比)

住宅価格指数（2025年 第3四半期）

予想 N/A 前回 0.0%（前期比)



S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（9月）23:00

予想 N/A 前回 1.58%（前年比)



リッチモンド連銀製造業指数（11月）26日00:00

予想 N/A 前回 -4.0



コンファレンスボード消費者信頼感指数（11月）26日00:00

予想 93.4 前回 94.6



中古住宅販売成約指数（10月）26日00:00

予想 N/A 前回 0.0%（前月比)

予想 N/A 前回 1.5%（前年比)



企業在庫（8月）26日00:00

予想 N/A 前回 0.2%（前月比)



※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性

※予定は変更されることがあります。

