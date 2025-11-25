テクニカルポイント　ポンドドル、下降トレンド継続、２１日線に注目

1.3488　一目均衡表・雲（上限）
1.3424　一目均衡表・雲（下限）
1.3383　100日移動平均
1.3303　200日移動平均
1.3254　エンベロープ1%上限（10日間）
1.3245　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.3213　一目均衡表・基準線
1.3135　21日移動平均
1.3127　一目均衡表・転換線
1.3123　10日移動平均
1.3099　現値
1.3025　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.2992　エンベロープ1%下限（10日間）

　ポンドドルは、短期下降トレンドが形成されている。レジスタンスとしては１０日線よりも２１日線の方が信頼感がありそうだ。ＲＳＩ（１４日）は３９．７と売りバイアスが優勢。一方、下値は１１月に入ってから1.3000の心理的水準でサポートされており、注目の水準となっている。