テクニカルポイント　ポンドドル、下降トレンド継続、２１日線に注目

1.3488 一目均衡表・雲（上限）

1.3424 一目均衡表・雲（下限）

1.3383 100日移動平均

1.3303 200日移動平均

1.3254 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3245 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3213 一目均衡表・基準線

1.3135 21日移動平均

1.3127 一目均衡表・転換線

1.3123 10日移動平均

1.3099 現値

1.3025 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.2992 エンベロープ1%下限（10日間）



ポンドドルは、短期下降トレンドが形成されている。レジスタンスとしては１０日線よりも２１日線の方が信頼感がありそうだ。ＲＳＩ（１４日）は３９．７と売りバイアスが優勢。一方、下値は１１月に入ってから1.3000の心理的水準でサポートされており、注目の水準となっている。

