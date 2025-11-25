テクニカルポイント ポンドドル、下降トレンド継続、２１日線に注目
1.3488 一目均衡表・雲（上限）
1.3424 一目均衡表・雲（下限）
1.3383 100日移動平均
1.3303 200日移動平均
1.3254 エンベロープ1%上限（10日間）
1.3245 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
1.3213 一目均衡表・基準線
1.3135 21日移動平均
1.3127 一目均衡表・転換線
1.3123 10日移動平均
1.3099 現値
1.3025 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
1.2992 エンベロープ1%下限（10日間）
ポンドドルは、短期下降トレンドが形成されている。レジスタンスとしては１０日線よりも２１日線の方が信頼感がありそうだ。ＲＳＩ（１４日）は３９．７と売りバイアスが優勢。一方、下値は１１月に入ってから1.3000の心理的水準でサポートされており、注目の水準となっている。
