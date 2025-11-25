明日豪CPIとNZ中銀政策金利発表を控え、上値が重いものの、やや様子見ムード＝オセアニア為替概況



豪ドルドルは明日の豪CPIをにらみ、落ち着いた動きとなった。レンジは0.6452-0.6469に留まっている。対円では円安の調整から上値が重く、朝の101円51銭から101円13銭を付けた。

豪CPIは明日発表される10月分から月次データが拡充され、それまでの四半期CPIに代わって月次CPI前年比がインフレターゲットの対象となった。これまで発表のなかった前月比も発表に加わっている。



NZドルは明日の中銀政策金利発表がポイントとなる。利下げ見通しが濃厚。声明で来年に入っても利下げを続ける姿勢を示すかどうかがポイントとなる。NZドルドルは今日はやや頭が重いもののレンジ内での推移。朝の0.5622から0.5598を付けた。対円では88円11銭から87円74銭まで売られた。NZドル売り、円買い両面から下げる展開。





豪州

11/26 09:30 消費者物価指数 （10月） 予想 3.5% 前回 3.5% （前年比）

11/26 09:30 消費者物価指数 （10月） （前月比）

11/26 09:30 消費者物価指数 （10月） 予想 3.0% 前回 2.8% （トリム平均・前年比）

11/26 09:30 消費者物価指数 （10月） （トリム平均・前月比）



NZ

11/26 10:00 NZ中銀政策金利 （11月） 予想 2.25% 前回 2.5%

11/27 06:45 小売売上高 （2025年 第3四半期） 予想 0.6% 前回 0.5% （前期比）

11/27 09:00 ANZ企業信頼感 （11月） 前回 58.1

外部サイト