イ・ジュニョンの見事な筋肉＆体当たり演技が話題 韓国ドラマ『恋も鍛えてくれますか？-24時フィットネス-』U-NEXTで配信決定
俳優のイ・ジュニョンが主演を務める韓国ドラマ『恋も鍛えてくれますか？-24時フィットネス-』（全12話）が、12月19日よりU-NEXTで独占配信されることが決定した。
【写真】イ・ジュニョンが筋肉に人生を捧げるジムの館長に
本作は、今年4月に韓国で放送され、主演のイ・ジュニョンによる体当たりなコメディ演技と、見事な筋肉が話題を呼んだラブコメディ。
『私は堂々とシンデレラを夢見る』でツンデレ御曹司を演じ、その魅力を見せつけたイ・ジュニョンが、筋肉に人生を捧げるジムの館長、ト・ヒョンジュンを務め、異なる魅力を発揮する。そして、ヒョンジュンの前に現れる、人生と恋愛に挫折したばかりの女性イ・ミランをApinkのチョン・ウンジが務める。筋トレ一筋のストイックなヒョンジュンと、筋トレ初心者のミランが繰り広げるコミカルな掛け合いが見どころとなっている。
■あらすじ
半地下にある24時間営業の“24時フィットネスクラブ”。彼氏に道端で盛大に振られて自暴自棄になったイ・ミランは、ナイトクラブと間違えてフィットネスクラブに迷い込む。そこで出会ったのは1.5キロの小さな体で生まれるも、アジア最高のボディービルダーになった館長のト・ヒョンジュンだった。
【写真】イ・ジュニョンが筋肉に人生を捧げるジムの館長に
本作は、今年4月に韓国で放送され、主演のイ・ジュニョンによる体当たりなコメディ演技と、見事な筋肉が話題を呼んだラブコメディ。
『私は堂々とシンデレラを夢見る』でツンデレ御曹司を演じ、その魅力を見せつけたイ・ジュニョンが、筋肉に人生を捧げるジムの館長、ト・ヒョンジュンを務め、異なる魅力を発揮する。そして、ヒョンジュンの前に現れる、人生と恋愛に挫折したばかりの女性イ・ミランをApinkのチョン・ウンジが務める。筋トレ一筋のストイックなヒョンジュンと、筋トレ初心者のミランが繰り広げるコミカルな掛け合いが見どころとなっている。
■あらすじ
半地下にある24時間営業の“24時フィットネスクラブ”。彼氏に道端で盛大に振られて自暴自棄になったイ・ミランは、ナイトクラブと間違えてフィットネスクラブに迷い込む。そこで出会ったのは1.5キロの小さな体で生まれるも、アジア最高のボディービルダーになった館長のト・ヒョンジュンだった。