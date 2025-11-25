野菜不足を感じた時やダイエット時のメインスープに


Instagramで「もこ⌇具だくさん栄養スープレシピ♡」を運営し、フォロワー数10.9万人を誇るもこさん（2025年11月時点）。無理なダイエットで体調を崩したことをきっかけに栄養学について学び、現在では分子栄養学認定アドバイザーの資格を取得。さらに、プロの料理家が集う料理メディア「Nadia」では、Nadia Artistとしてレシピを投稿されています。  

もこさんが「具だくさんスープ」に魅せられたのは、食卓の彩りが良くなるのはもちろん、普段の食事にプラスするだけで、栄養のバランスが格段に良くなるから。そして、体も心もほっと温めてくれるのが魅力です。

そんなもこさんのスープレシピは、スーパーで手に入る野菜や身近な調味料を使い、作り方は材料を切って、炒めて、煮込むだけと、とってもシンプル！　忙しくてなかなか料理ができない人や、料理が苦手という方にこそおすすめしたいヘルシーなスープレシピをお届けします。

※本記事はもこ著の書籍『お鍋で10分！パパッとできる 野菜たっぷり！ごちそうスープ Nadia Collection』から一部抜粋・編集しました。

■ご飯のお供にも　「チキンねぎ塩スープ」

チキンねぎ塩スープ


Point！

ジューシーな鶏肉のうま味と野菜の甘みが相性抜群。焼き目をつけた鶏肉とニンニクの香りでご飯がすすむ味。

材料（2食分）

鶏もも肉　130g

長ねぎ　1本

白菜 　150g

えのきたけ　1/2株

Ａ白だし　 大さじ1

　塩麹 　小さじ2

　鶏がらスープの素（顆粒） 　小さじ1

　おろしニンニク　 小さじ1/2

水 　400ml

水溶き片栗粉

　片栗粉 　 小さじ2

　水 　大さじ2

ごま油　小さじ1

黒こしょう 　 適量

作り方

1.鶏肉は一口大に切る。長ねぎは斜め薄切りにする。白菜は1cm幅の細切りにする。えのきたけは石づきを切り落とし横3等分に切り、下部分をほぐす。（白菜はキャベツに代用可能）

2.鍋にごま油を熱し、鶏肉の皮目に焼き目をつける。

焼き目をつけて肉汁をとじこめる


焼き目をつけて肉汁をとじこめる。

3.長ねぎ、白菜、えのきたけ、水、A を加え、ふたをして弱めの中火で10分程煮る。

4.水溶き片栗粉を回し入れ、とろみをつける。（ダマにならないよう数回に分けて！）

5.器に盛り、お好みで黒こしょうをふる。

栄養MEMO

白菜はビタミンCや葉酸が豊富で、免疫力アップや疲れにくい体作りにおすすめ！　クセが少なくスープや鍋にたっぷり使え、野菜不足の強い味方。

■本記事の注意点

・計量単位は、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml、1カップ＝200mlです。

・本記事では、600Wの電子レンジを使用しています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍で計算し、様子をみながら加熱時間を調節してください。

・電子レンジの加熱時間は、お使いの機種やメーカーにより異なります。本記事の時間を目安に、様子をみながら調節してください。

・電子レンジを使用する際は、必ず耐熱性の容器や皿を使用しましょう。

・本記事で使用している合わせ味噌は、市販されている商品を使用しています。

著＝もこ、写真＝Nadia／『お鍋で10分！パパッとできる 野菜たっぷり！ごちそうスープ Nadia Collection』