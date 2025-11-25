¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¡G2¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡ÛÉÍÅÄ°¡Íýº»¤¬ÅÓÃæµ¢¶¿¡¡9R¤ÎÍî¿å¤ÇÉé½ý
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤ÎG2¡ÖÂè12²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤¬¡¢25Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¿åÌÌ¾õ¶·°²½¤Ç3R¤«¤é°ÂÄêÈÄ¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÉÍÅÄ°¡Íýº»¡Ê37¡áºë¶Ì¡Ë¤¬¸ø½ý¤ÇÅÓÃæµ¢¶¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÆü5R¤ò3¥³¡¼¥¹·þ¤ê¤ÇÀ©¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿1¹æÄú¤Î9R¡¢1¼þ2¥Þ¡¼¥¯¤ÇÇÈ¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤ÆÍî¿å¤·¼º³Ê¡ÊÁª¼êÀÕÇ¤¡Ë¡£¤³¤ÎºÝ¤ËÉé½ý¤·¤¿¤¿¤á¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤è¤ë¤ÈÉÍÅÄ¤ÏµßµÞ¼Ö¤ÇÈÂÁ÷¡£°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¤â±þÅú¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¸¡ººÃÊ³¬¤Ç¥±¥¬¤Î¾õÂÖ¤ÏÉÔÌÀ¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡Ç¯´Ö³ÍÆÀ¾Þ¶â¤¬3683Ëü±ß¡ÊÁ°¸¡ÆüÃÊ³¬¡Ë¤Ç¡¢½÷»Ò¾Þ¶â¥é¥ó¥¯7°Ì¤À¤Ã¤¿ÉÍÅÄ¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ê12·î28¡Á31Æü¡¢ÂçÂ¼¡Ë½Ð¾ì¤ËÅö³Î¥é¥ó¥×¤ò¤È¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À8°Ì°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤ÎÆ°¸þ¼¡Âè¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤¹²ÄÇ½À¤â¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ºÇ½ªÆü¤Þ¤Ç¾Þ¶â¥Ð¥È¥ë¤ÏÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£