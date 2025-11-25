元お笑いコンビ・尼神インターの誠子さんが、自身のSNSを更新。来春、東京を離れ京都へ移住することを報告しました。



【写真を見る】【 元・尼神インター・誠子 】 来春 東京を離れ京都へ移住 「新しい始まりにぴったりな春に引っ越そう」「フリーになって自分の幸せを見つけました」





誠子さんは「来年の春に東京を離れます そして京都に移住します 今まで通り芸人として活動します」と投稿。「いつか京都に住みたい、と二十代の頃から思っていました」という誠子さんは、「『いつかやろう』はもうやめよう。人生は一度きりで明日がくる約束はない。じゃあ新しい始まりにぴったりな春に引っ越そう」と、移住を決めた経緯を明かしています。





続けて「フリーになって自分の幸せを見つけました。私はライブがしたいです。どこにいてもライブができます。自分の幸せは自分しか知らないです」と、京都へ移住した後も、ライブ活動を続ける意欲を綴っています。







また、東京・恵比寿にあるライブハウス「LIQUIDROOM」への思いにも言及。「私にとって宝物の場所です。ツアーの最後はここでライブがしたかったです」と明かし、「東京生活の最後のライブツアー。みなさん一緒に東京の夜を過ごしてください」と呼びかけました。





【担当：芸能情報ステーション】