モデルの松島花さんが自身のインスタグラムに、クリスマスツリーの飾り付けの模様を投稿しています。



【写真を見る】【 松島花 】「やっとお家にクリスマスツリー」今年は「フレグランスを付けるオーナメント」愛猫たちはツリーに寄らず





松島さんは「やっとお家にクリスマスツリーを迎えました」とテキスト。赤いニットのブラウスにワイドデニムというリラックスした装いで、大きなツリーを飾り付けていきます。







松島さんは「少しずつ色々なオーナメントを集めていきたいです」としながら、「フレグランスを付けるオーナメントをいただいたので飾ってみました」と、まず手始めにプレゼントのオーナメントを飾り付けた様子。紙製で折りたたみになっているオーナメントをアコーディオンのように開き、紙の襞にフレグランスを吹き付ける仕組みとなっていて、それをクルクル回す松島さんも目を丸くしていて楽しそうです。





脚立に乗って天辺の星を着けるほど大きなツリーに、松島さんは「作る過程も楽しかったな」と振り返りました。「ニャンズがガリガリやるからツリーが飾れません」というフォロワーには「ゴメズフェスターはビビりな性格なので、ツリーに近寄ってもくれません」と、愛猫たちの状況も明かしています。

【担当：芸能情報ステーション】