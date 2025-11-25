11月9日、万博記念公園で開催された「ABCラジオまつり2025」で、ABCラジオの人気ポッドキャスト番組『よな水リターンズ』のステージ『なべやき屋キンレイPresents よな水リターンズ公開収録』が行われた。

あいにくの雨天だったが、パーソナリティのシンガーソングライター近藤夏子とABCアナウンサー北村真平の生トークを楽しもうと、ステージ前にはリスナーが集結した。

最初のコーナーではキンレイの広報担当・若生直浩氏が登場。

©️ABCラジオ

普段の配信では、北村アナがキンレイの『５０周年記念特設サイト』に掲載される、おいしさの理由を様々な証言者が語る記事を読むようリスナーに呼びかけ、感想を投稿したリスナーに「キンレイ×よな水コラボ箸」を送っている。

そんな北村アナ自身はちゃんと記事を読んでいるのか？キンレイに感謝＆リスペクトしているのか？を試すための「クイズ」が出題された。 ※正解は最後に掲載

１問目 生産部の内山さんが６年間続けていることとは？

２問目 物流部の古井さんは、これまで○○○を７００店舗訪問しました。何のお店でしょう？

そして３問目は「お水がいらない鍋焼きうどん」を彩る９種の具は？

何度も試食してきた北村アナなら答えられるかと思いきや、いろいろなお水がいらないシリーズを食べているせいか思い出せず。オーディエンスに助けられ正解した。

©️ABCラジオ

続くコーナーは「出張！おてドキ☆クロストーク」。

悩みがあるリスナー“ナヤミニスト”と相談に答えたいリスナー“コタエニスト”を電話でつないで解決するという、ラジオ時代の人気コーナー。

１組目は「遠距離恋愛は何かをあきらめなければ幸せになれないのか？」。

２組目は「北村真平アナが好き。勇気を振り絞って応募した。一般人の私がどうやってアプローチしたらいいか？」。

ナヤミニストのまっすぐな気持ちと飛び込む勇気に心を動かされた近藤夏子の目に涙が。カラスも集まり鳴いていた。

その回答はどうなったか・・・

このステージの模様は11月12日(水)に配信された『よな水リターンズ』で聴くことができる。

©️ABCラジオ

また、会場内のキンレイブースでは、「お水がいらないプレミアムシリーズ」として「カドヤ食堂ワンタンめん」「飯田商店醤油らぁ麺」の発売を記念して、非売品の番組コラボグッズが当たる「ABCラジオのプレミアムなくじ引き」を実施。

「よな水リターンズ」のクリアファイルや「よなよな水曜日」の近藤夏子アクリルスタンド、その他の番組のグッズが当たるとあって、多くのリスナーが参加。雨にもかかわらず多くの方が来場。用意したくじ引きの賞品は全て無くなった。

◆番組情報

・番組名 ABCラジオPodcast『よな水リターンズ』（毎週水曜日配信）

・放送日：2025年11月12日（水）

Spotify、Apple Podcast、YouTube Podcast、amazon music、radiko Podcast他で配信中

・出演者：近藤夏子：北村真平、若生直浩さん（株式会社キンレイ）、ナヤミニスト、コタエニスト