　ヴァンラーレ八戸は25日、関西学院大のDF鈴木慎之介(22)が2026シーズンから加入することが内定したと発表した。

　鈴木は米子北高時代の全国高校総体(インターハイ)で準優勝に貢献。優秀選手の1人に選ばれた。

　クラブ公式サイトを通じ、「私の持ち味は、攻守における対人プレー、スピード、そして豊富な運動量です」と自己紹介。「チームの勝利のために、泥臭く、最後まで全力で戦い抜きます」と誓った。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文

●DF鈴木慎之介

(すずき・しんのすけ)

■生年月日

2003年5月7日(22歳)

■出身地

埼玉県

■身長/体重

180cm/76kg

■経歴

大宮Jrユース-米子北高-関西学院大

■コメント

「このたび、2026シーズンよりヴァンラーレ八戸に加入することになりました。関西学院大学4年の鈴木慎之介です。

幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、ヴァンラーレ八戸でスタートできることを大変嬉しく思います。

私の持ち味は、攻守における対人プレー、スピード、そして豊富な運動量です。

チームの勝利のために、泥臭く、最後まで全力で戦い抜きます。

これまで支えてくださった家族、友人、指導者の皆様に心より感謝申し上げます。

ヴァンラーレ八戸に関わるすべての皆様、これからどうぞよろしくお願いいたします。」