関西学院大の鈴木慎之介、八戸への来季加入が内定「持ち味は攻守における対人プレー、スピード、そして豊富な運動量です」
ヴァンラーレ八戸は25日、関西学院大のDF鈴木慎之介(22)が2026シーズンから加入することが内定したと発表した。
鈴木は米子北高時代の全国高校総体(インターハイ)で準優勝に貢献。優秀選手の1人に選ばれた。
クラブ公式サイトを通じ、「私の持ち味は、攻守における対人プレー、スピード、そして豊富な運動量です」と自己紹介。「チームの勝利のために、泥臭く、最後まで全力で戦い抜きます」と誓った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●DF鈴木慎之介
(すずき・しんのすけ)
■生年月日
2003年5月7日(22歳)
■出身地
埼玉県
■身長/体重
180cm/76kg
■経歴
大宮Jrユース-米子北高-関西学院大
■コメント
「このたび、2026シーズンよりヴァンラーレ八戸に加入することになりました。関西学院大学4年の鈴木慎之介です。
幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、ヴァンラーレ八戸でスタートできることを大変嬉しく思います。
私の持ち味は、攻守における対人プレー、スピード、そして豊富な運動量です。
チームの勝利のために、泥臭く、最後まで全力で戦い抜きます。
これまで支えてくださった家族、友人、指導者の皆様に心より感謝申し上げます。
ヴァンラーレ八戸に関わるすべての皆様、これからどうぞよろしくお願いいたします。」
