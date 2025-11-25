『インフロニア B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025』準決勝…王座奪還を目指す北海道U18が決勝進出を決める

11月25日、日環アリーナ栃木（栃木県宇都宮市）で開催されている『インフロニア B.LEAGUE U18 CHAMPIONSHIP 2025』は大会4日目を迎え、レバンガ北海道U18が準決勝で大阪エヴェッサU18と対戦した。

同大会で北海道U18は、2021年の第1回大会から3連覇を果たすなど好成績を収めてきた。4連覇を狙った昨年の2024年大会では準決勝で千葉ジェッツU18に敗れ、3位に終わり涙を飲んだ。それだけに、王座奪還に向けた今大会にかける思いは強いだろう。





試合は序盤から北海道U18がディフェンスで大阪U18を苦しめ、3ポイントや鋭いドライブなどで得点し第1クォーターを16－6で終える。第2クォーターは得点の取り合いが続く中、ユース育成特別枠でトップチームにも参加している西村優真や安藤煌太朗らが得点を重ね、34－23でリードを保ち前半を終了した。

後半に入ると、ここまで粘り強く勝ち上がってきた大阪U18がじりじりと点差を詰め、第3クォーター残り時間1分26秒には8点差まで迫られる展開に。最終クォーターも点の取り合いが続く中で北海道U18は、木村颯太が左コーナーからこの日3本目となる3ポイントを沈め重たい空気を一掃すると、中川稟太郎が3ポイントで続き、さらに木村がドライブからレイアップを沈めるなど、残り3分32秒で15点差までリードを広げる。北海道U18はその後もディフェンスの手を緩めず、食らいつく大阪U18を66－54で退け、決勝進出を決めた。

勝利した北海道U18は、木村の17得点を筆頭に中川13得点、安藤が12得点、新田航大が10得点と4選手が2ケタ得点をマークした。

この試合の結果、北海道U18は準決勝第1試合でサンロッカーズ渋谷U18に勝利した名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18と決勝戦で対戦することになった。

■試合結果



レバンガ北海道U18 66－54 大阪エヴェッサU18



北海道U18｜16｜18｜15｜17｜＝66



大 阪U18｜6｜17｜15｜16｜＝54

【動画】11月25日レバンガ北海道U18vs大阪エヴェッサU18…準決勝フルゲーム映像