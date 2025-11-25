２５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５６円７３銭前後と前週末２１日午後５時時点に比べ横ばい。ユーロは１ユーロ＝１８０円５１銭前後と同３０銭強のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、９時時点では１５６円９０銭前後で推移していたが、午前１０時３０分過ぎには１５６円５５銭近辺へドル安・円高が進んだ。米金融当局者からは１２月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げに前向きな姿勢が示された一方、日銀の増一行審議委員が利上げ判断に対して「近づいている」と発言したと伝えられた。更に、片山さつき財務相が２１日に為替介入について「当然考えられる」と述べたことから、ドル売り・円買いの動きが強まった。午後に入ってからは１５６円７０銭前後での一進一退となった。今晩は米９月卸売物価指数（ＰＰＩ）と小売売上高が発表される予定であり、その結果も注目されている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１５１６ドル前後と同０．００２０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。











出所：MINKABU PRESS