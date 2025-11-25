BTS¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤¬·³Éþ»Ñ¤ÎASTRO¥Á¥ã¥¦¥Ì¤È¥³¥é¥Ü¡ª¿ÆÍ§¥³¥ó¥Ó¤¬Ì¥¤»¤ëÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥·¥ó¥¯¥í¥À¥ó¥¹¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡Ö´ãÊ¡¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á
ASTRO¤ÎCHA EUN-WOO¡Ê¥Á¥ã¥¦¥Ì¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¡¢BTS¤ÎJUNG KOOK¡Ê¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬¸ø³«¡£ÃçÎÉ¤·¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Î¡È¿ÆÍ§¥³¥é¥Ü¡É¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
①¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ÈJUNG KOOK¡È¿ÆÍ§¥³¥é¥Ü¡ÉÆ°²è②¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Î±Ç²è¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥¸¥ç¥ó¥°¥¯ ③¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡ß¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Î¡ÖSeven ¡Êfeat. Latto¡Ë¡×¥³¥é¥Ü¡¡④SEVENTEEN¥ß¥ó¥®¥å¤È¤Î¡È¥¯¥Á¥ë¥º¡ÉÃçÎÉ¤·3¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê5ËçÌÜ¡Ë
¢£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤âÃç¤ÎÎÉ¤¤ASTRO¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ÈBTS¥¸¥ç¥ó¥°¥¯
¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢Æ±¤¸1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡È¥¯¥Á¥ë¥º¡Ê97s¡Ë¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢JUNG KOOK¤¬2023Ç¯¤Ë¥½¥í¶Ê¡ÖSeven¡Êfeat. Latto¡Ë¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿ºÝ¤Ë¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¤Û¤«¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥¦¥Ì¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥é¥¤¥É¡Ù¤Î»î¼Ì²ñ¤Ë¡¢JUNG KOOK¤¬¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Î¿Í·Á¤òÊú¤¨¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¶¯¤¤å«¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ÈJUNG KOOK¤¬Èù¾Ð¤ß¸ò¤ï¤·ÍÙ¤ë¡ÖSATURDAY PREACHER¡×¡È¿ÆÍ§¥³¥é¥Ü¡É
º£²ó¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬¥³¥é¥Ü¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢11·î21Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Î2nd¥½¥í¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØELSE¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖSATURDAY PREACHER¡×¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢¸½ºßÊ¼ÌòÃæ¤Î¥Á¥ã¥¦¥Ì¤¬·³Éþ»Ñ¤Ç¡¢JUNG KOOK¤Ï¥Óー¥Ëー¤Ë¹õ¤Î¥¸¥ãー¥¸¤È¤¤¤¦¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£Ä¹¤¤¼êÂ¤ò¿¤Ó¤ä¤«¤Ë»È¤Ã¤¿²ÚÎï¤Ê¥¿ー¥ó¤ä·Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢¤È¤¤Ë»ëÀþ¤ò¸ò¤ï¤·Èù¾Ð¤ß¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÈÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡É¤Î¥·¥ó¥¯¥í¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤¬·ÉÎé¤ò¸ò¤ï¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¯À¼¤ò³Ý¤±¹ç¤¦»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¡£»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦JUNG KOOK¤Ë¡¢¤Ä¤é¤ì¤Æ¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥Á¥ã¥¦¥Ì¤¬¥«¥á¥é¤Ø¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¥·ー¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿ÆÍ§Æ±»Î¤é¤·¤¤²¹¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¥ì¥¥ì¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥¦¥Ì¤¯¤ó¤ÎµÙ²Ë¤Î¤È¤¤Ë»£¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö¿ÆÍ§¥³¥ó¥ÓÂç¹¥¤¡ª´ãÊ¡¤Ç¤¹¡×¡ÖÊ¼ÌòÃæ¤Î¥ê¥êー¥¹¡õ¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Þ¤Ç¡ª¥¦¥Ì¤¯¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¥°¥¯¤¬ÇÛ¿®¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¿Í§Ã£¤È¤¢¤Ã¤¿ÏÃ¡¢¥¦¥Ì¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¥À¥ó¥¹¤·¤Æ¤ë¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡¢ºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö°ìÀ¸ÃçÎÉ¤·¤Ç¤¤¤Æ¤Í¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£