サクラメント・キングス vs ミネソタ・ティンバーウルブズ
日付：2025年11月25日（火）
開催地：ゴールデン1センター（Sacramento）
最終スコア：サクラメント・キングス 117 - 112 ミネソタ・ティンバーウルブズ
NBAのサクラメント・キングス対ミネソタ・ティンバーウルブズがゴールデン1センター（Sacramento）で行われた。
第1クォーターはミネソタ・ティンバーウルブズがリードし23-27で終了する。
第2クォーターはミネソタ・ティンバーウルブズが試合を有利に運び46-54で終了する。
第3クォーターはサクラメント・キングスが試合を有利に運び77-82で終了する。
第4クォーターはサクラメント・キングスが試合を有利に運び101-101で終了する。
オーバータイム1回目はサクラメント・キングスが試合を有利に運び117-112で終了する。
試合はサクラメント・キングスの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2025-11-25 15:15:08 更新