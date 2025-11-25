サクラメント・キングス vs ミネソタ・ティンバーウルブズ

日付：2025年11月25日（火）

開催地：ゴールデン1センター（Sacramento）

最終スコア：サクラメント・キングス 117 - 112 ミネソタ・ティンバーウルブズ

NBAのサクラメント・キングス対ミネソタ・ティンバーウルブズがゴールデン1センター（Sacramento）で行われた。

第1クォーターはミネソタ・ティンバーウルブズがリードし23-27で終了する。

第2クォーターはミネソタ・ティンバーウルブズが試合を有利に運び46-54で終了する。

第3クォーターはサクラメント・キングスが試合を有利に運び77-82で終了する。

第4クォーターはサクラメント・キングスが試合を有利に運び101-101で終了する。

オーバータイム1回目はサクラメント・キングスが試合を有利に運び117-112で終了する。

試合はサクラメント・キングスの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2025-11-25 15:15:08 更新