Ｂ＆Ｐ、前期経常を12％上方修正・7期ぶり最高益、配当も3円増額

ビーアンドピー <7804> [東証Ｓ] が11月25日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。25年10月期の連結経常利益を従来予想の6.3億円→7億円(前の期は5.5億円)に12.4％上方修正し、増益率が14.5％増→28.7％増に拡大し、7期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結経常利益も従来予想の2.7億円→3.5億円に28.6％増額した計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の77円→80円(前の期は60円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2025年10月期の業績は消費活動の拡大やインバウンド需要の拡大を背景に好調に推移し、主力のインクジェットプリントが伸びたことに加えて、デジタルクリエイト、プリントソリューション、オーダーグッズ制作が順調に成長しました。また、2024年11月にグループ会社化した株式会社イデイについては、直近３期間は赤字が続いていたものの、当社の生産力に基づく原価の見直しや経費削減により利益率の改善が進みました。このような状況を勘案し、2025年10月期通期業績予想を修正することといたしました。（注）本資料に記載されている予想数値は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の事実に基づいており、実際の数値等は様々な要因により異なる可能性があります。



当社は2023年12月21日に公表いたしました中期経営計画において2026年10月期の配当性向の目標を40％とし、この目標を意識して配当金の検討を継続して進めております。2025年10月期の期末配当金の予想につきましては、2024年12月9日に１株につき70円（配当性向37.6％）と公表し、その後経営成績が順調に進捗したことから、2025年10月3日に１株につき77円に修正いたしました。その後の経営成績も想定を上回る結果となったため、本日の通期業績予想の修正を踏まえ、期末配当金の予想を１株当たり77円から3円増額し、１株当たり80円とさせていただきます。

