25日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数797、値下がり銘柄数613と、値上がりが優勢だった。



個別ではＪＥＳＣＯホールディングス<1434>、ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ<1435>、日和産業<2055>、塩水港精糖<2112>、北海道コカ・コーラボトリング<2573>など44銘柄が年初来高値を更新。アイフリークモバイル<3845>、川西倉庫<9322>、アサカ理研<5724>、ティムコ<7501>、錢高組<1811>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｊａｐａｎ<8105>がストップ安。サイバーステップ<3810>は一時ストップ安と急落した。Ｓｈｉｎｗａ Ｗｉｓｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<2437>、オーミケンシ<3111>、マーチャント・バンカーズ<3121>、ｅｎｉｓｈ<3667>、ＩＧポート<3791>など10銘柄は年初来安値を更新。イー・ロジット<9327>、岡本硝子<7746>、ディー・エル・イー<3686>、城南進学研究社<4720>、ホーブ<1382>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

