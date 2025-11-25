ETF売買代金ランキング＝25日大引け
25日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 131758 -16.4 40410
２. <1357> 日経Ｄインバ 19830 -27.8 6310
３. <1321> 野村日経平均 14353 -37.5 50490
４. <1360> 日経ベア２ 12038 -26.4 155.0
５. <1458> 楽天Ｗブル 11969 -19.9 47900
６. <1540> 純金信託 10939 -8.9 19800
７. <1579> 日経ブル２ 10582 -32.5 434.6
８. <1306> 野村東証指数 7347 0.1 3451.0
９. <1568> ＴＰＸブル 4192 -22.4 667.6
10. <2644> ＧＸ半導日株 3832 1.7 2292
11. <2036> 金先物Ｗブル 2448 60.0 165500
12. <1328> 野村金連動 2170 65.5 15490
13. <1545> 野村ナスＨ無 2169 32.1 39300
14. <1655> ｉＳ米国株 2063 -12.2 758.0
15. <1459> 楽天Ｗベア 1912 -33.2 255
16. <1615> 野村東証銀行 1630 -30.3 487.2
17. <314A> ｉＳゴールド 1607 -13.6 307.8
18. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1491 -33.9 2369
19. <1326> ＳＰＤＲ 1410 3.8 59710
20. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1345 -41.8 709.2
21. <1489> 日経高配５０ 1344 6.6 2713
22. <1542> 純銀信託 1337 -17.3 23390
23. <1320> ｉＦ日経年１ 1292 -53.7 50330
24. <1398> ＳＭＤリート 1257 32.2 2078.5
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1242 -56.7 61970
26. <1308> 上場東証指数 1210 74.1 3410
27. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1210 -28.7 57600
28. <1329> ｉＳ日経 1169 -71.6 5062
29. <1475> ｉＳＴＰＸ 1056 -13.9 339.8
30. <200A> 野村日半導 1049 -7.3 2139
31. <2244> ＧＸＵテック 1029 -56.4 3061
32. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1016 -24.9 2177.0
33. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 868 -53.2 10965
34. <1482> ｉＳ米債７Ｈ 647 1648.6 1653
35. <1358> 上場日経２倍 637 -65.6 76500
36. <1348> ＭＸトピクス 595 -69.5 3440
37. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 590 -13.4 30250
38. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 590 17.8 1117
39. <1330> 上場日経平均 583 -75.4 50580
40. <1571> 日経インバ 575 -57.8 433
41. <2516> 東証グロース 567 -5.8 523.9
42. <2559> ＭＸ全世界株 553 -24.1 25380
43. <1346> ＭＸ２２５ 497 -65.8 50570
44. <2564> ＧＸ高配日株 484 98.4 3255
45. <1678> 野村インド株 452 17.4 360.5
46. <1476> ｉＳＪリート 434 270.9 2087
47. <2237> ｉＦＳＰＷブ 398 156.8 100500
48. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 365 -30.5 158
49. <2243> ＧＸ半導体 364 -70.4 2483
50. <1557> ＳＰＤＲ５百 353 -23.4 104850
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
