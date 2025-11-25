　25日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　131758　　 -16.4　　　 40410
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 19830　　 -27.8　　　　6310
３. <1321> 野村日経平均　　 14353　　 -37.5　　　 50490
４. <1360> 日経ベア２　　　 12038　　 -26.4　　　 155.0
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 11969　　 -19.9　　　 47900
６. <1540> 純金信託　　　　 10939　　　-8.9　　　 19800
７. <1579> 日経ブル２　　　 10582　　 -32.5　　　 434.6
８. <1306> 野村東証指数　　　7347　　　 0.1　　　3451.0
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　4192　　 -22.4　　　 667.6
10. <2644> ＧＸ半導日株　　　3832　　　 1.7　　　　2292
11. <2036> 金先物Ｗブル　　　2448　　　60.0　　　165500
12. <1328> 野村金連動　　　　2170　　　65.5　　　 15490
13. <1545> 野村ナスＨ無　　　2169　　　32.1　　　 39300
14. <1655> ｉＳ米国株　　　　2063　　 -12.2　　　 758.0
15. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1912　　 -33.2　　　　 255
16. <1615> 野村東証銀行　　　1630　　 -30.3　　　 487.2
17. <314A> ｉＳゴールド　　　1607　　 -13.6　　　 307.8
18. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1491　　 -33.9　　　　2369
19. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1410　　　 3.8　　　 59710
20. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1345　　 -41.8　　　 709.2
21. <1489> 日経高配５０　　　1344　　　 6.6　　　　2713
22. <1542> 純銀信託　　　　　1337　　 -17.3　　　 23390
23. <1320> ｉＦ日経年１　　　1292　　 -53.7　　　 50330
24. <1398> ＳＭＤリート　　　1257　　　32.2　　　2078.5
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1242　　 -56.7　　　 61970
26. <1308> 上場東証指数　　　1210　　　74.1　　　　3410
27. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1210　　 -28.7　　　 57600
28. <1329> ｉＳ日経　　　　　1169　　 -71.6　　　　5062
29. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1056　　 -13.9　　　 339.8
30. <200A> 野村日半導　　　　1049　　　-7.3　　　　2139
31. <2244> ＧＸＵテック　　　1029　　 -56.4　　　　3061
32. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1016　　 -24.9　　　2177.0
33. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 868　　 -53.2　　　 10965
34. <1482> ｉＳ米債７Ｈ　　　 647　　1648.6　　　　1653
35. <1358> 上場日経２倍　　　 637　　 -65.6　　　 76500
36. <1348> ＭＸトピクス　　　 595　　 -69.5　　　　3440
37. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 590　　 -13.4　　　 30250
38. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 590　　　17.8　　　　1117
39. <1330> 上場日経平均　　　 583　　 -75.4　　　 50580
40. <1571> 日経インバ　　　　 575　　 -57.8　　　　 433
41. <2516> 東証グロース　　　 567　　　-5.8　　　 523.9
42. <2559> ＭＸ全世界株　　　 553　　 -24.1　　　 25380
43. <1346> ＭＸ２２５　　　　 497　　 -65.8　　　 50570
44. <2564> ＧＸ高配日株　　　 484　　　98.4　　　　3255
45. <1678> 野村インド株　　　 452　　　17.4　　　 360.5
46. <1476> ｉＳＪリート　　　 434　　 270.9　　　　2087
47. <2237> ｉＦＳＰＷブ　　　 398　　 156.8　　　100500
48. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 365　　 -30.5　　　　 158
49. <2243> ＧＸ半導体　　　　 364　　 -70.4　　　　2483
50. <1557> ＳＰＤＲ５百　　　 353　　 -23.4　　　104850
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース