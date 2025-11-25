Snow Man佐久間大介『ハイスクール！奇面組』で“色男組”リーダー役に決定！「愛をこめてアフレコに向き合わせていただいている」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの佐久間大介が、TVアニメ『ハイスクール！奇面組』に“色男組”のリーダー・切出 翔として出演することが決定。切出 翔のリーダービジュアルも公開された。

■佐久間大介が演じるのは長髪で美形の“色男組”リーダー切出 翔

TVアニメ『ハイスクール！奇面組』は、全国フジテレビ系”ノイタミナ”にて2026年1月9日より毎週金曜23時30分から放送スタート。

このたび出演が決定したSnow Manの佐久間大介が演じるのは、イケメン集団“色男組”のリーダー切出 翔。あわせて最後となる4枚目のリーダービジュアルも公開された。

長髪で美形な容姿をしており、軽い性格でナンパもするがどこか憎めないキャラクター。公開されたビジュアルは、イケメンらしくポーズを決めたカッコいい立ち姿が描かれた。

一堂 零役の関 智一との2ショットや、アフレコ風景写真も公開。さらに、演じるにあたりコメントも到着した。

また、12月21日にユナイテッド・シネマ アクアシティお台場にて第1話先行上映会の開催が決定した。奇面組の5人を演じる関 智一、武内駿輔、松岡禎丞、小林千晃、戸谷菊之介に加えて、佐久間大介も登壇する。豪華キャスト陣によるトークショーとともに、一足早く本作を見るチャンス。11月25日より抽選申込も開始した。

■色男組とは？

一応中学を留年している、切出 翔・節戸 決・頼金鳥雄・姿 飾・矛利高志から成る5人組。校内で一番モテるイケメン集団であり、彼らを見て女子生徒が黄色い声援を上げるほど。「女の子にモテるかどうか」がすべてで、学力や運動能力は基本的に低い。

■キャラクター・切出 翔（CV.佐久間大介）とは？

色男組のリーダー。長髪で美形な容姿をしている。

軽い性格で八方美人だが、なぜか憎めない。

女の子をナンパするための話術はピカイチ。

■イベント情報

「TVアニメ『ハイスクール！奇面組』第1話先行上映会」

12/21（日） 東京・ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場

実施時間：18:30～の回（上映後トークショーあり）

内容：第1話上映＋キャストによるトークショーを実施予定

登壇者：関 智一、武内駿輔、松岡禎丞、小林千晃、戸谷菊之介、佐久間大介（予定）

※登壇者は、予告なく変更となる場合あり

■番組情報

フジテレビ『ハイスクール！奇面組』

2026年1月9日より毎週金曜23:30～放送開始

原作：新沢基栄（集英社「週刊少年ジャンプ」刊）

監督：関 和亮

アニメーションディレクター：西川鷹司

シリーズ構成：村越 繁

キャラクターデザイン：阿部由佳

劇中歌プロデュース：Night Tempo

企画・プロデュース：スロウカーブ

アニメーション制作：アニメーションスタジオ・セブン

【キャスト】

一堂 零：関 智一

冷越 豪：武内駿輔

出瀬 潔：松岡禎丞

大間 仁：小林千晃

物星 大：戸谷菊之介

河川 唯：白石晴香

宇留千絵：長谷川育美

似蛭田 妖：岡本信彦

雲童 塊：小林裕介

天野邪子：M・A・O

切出 翔：佐久間大介

