Snow Man佐久間大介『ハイスクール！奇面組』で“色男組”リーダー役に決定！「愛をこめてアフレコに向き合わせていただいている」
Snow Manの佐久間大介が、TVアニメ『ハイスクール！奇面組』に“色男組”のリーダー・切出 翔として出演することが決定。切出 翔のリーダービジュアルも公開された。
■佐久間大介が演じるのは長髪で美形の“色男組”リーダー切出 翔
TVアニメ『ハイスクール！奇面組』は、全国フジテレビ系”ノイタミナ”にて2026年1月9日より毎週金曜23時30分から放送スタート。
このたび出演が決定したSnow Manの佐久間大介が演じるのは、イケメン集団“色男組”のリーダー切出 翔。あわせて最後となる4枚目のリーダービジュアルも公開された。
長髪で美形な容姿をしており、軽い性格でナンパもするがどこか憎めないキャラクター。公開されたビジュアルは、イケメンらしくポーズを決めたカッコいい立ち姿が描かれた。
一堂 零役の関 智一との2ショットや、アフレコ風景写真も公開。さらに、演じるにあたりコメントも到着した。
また、12月21日にユナイテッド・シネマ アクアシティお台場にて第1話先行上映会の開催が決定した。奇面組の5人を演じる関 智一、武内駿輔、松岡禎丞、小林千晃、戸谷菊之介に加えて、佐久間大介も登壇する。豪華キャスト陣によるトークショーとともに、一足早く本作を見るチャンス。11月25日より抽選申込も開始した。
■色男組とは？
一応中学を留年している、切出 翔・節戸 決・頼金鳥雄・姿 飾・矛利高志から成る5人組。校内で一番モテるイケメン集団であり、彼らを見て女子生徒が黄色い声援を上げるほど。「女の子にモテるかどうか」がすべてで、学力や運動能力は基本的に低い。
■キャラクター・切出 翔（CV.佐久間大介）とは？
色男組のリーダー。長髪で美形な容姿をしている。
軽い性格で八方美人だが、なぜか憎めない。
女の子をナンパするための話術はピカイチ。
■イベント情報
「TVアニメ『ハイスクール！奇面組』第1話先行上映会」
12/21（日） 東京・ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場
実施時間：18:30～の回（上映後トークショーあり）
内容：第1話上映＋キャストによるトークショーを実施予定
登壇者：関 智一、武内駿輔、松岡禎丞、小林千晃、戸谷菊之介、佐久間大介（予定）
※登壇者は、予告なく変更となる場合あり
■番組情報
フジテレビ『ハイスクール！奇面組』
2026年1月9日より毎週金曜23:30～放送開始
原作：新沢基栄（集英社「週刊少年ジャンプ」刊）
監督：関 和亮
アニメーションディレクター：西川鷹司
シリーズ構成：村越 繁
キャラクターデザイン：阿部由佳
劇中歌プロデュース：Night Tempo
企画・プロデュース：スロウカーブ
アニメーション制作：アニメーションスタジオ・セブン
【キャスト】
一堂 零：関 智一
冷越 豪：武内駿輔
出瀬 潔：松岡禎丞
大間 仁：小林千晃
物星 大：戸谷菊之介
河川 唯：白石晴香
宇留千絵：長谷川育美
似蛭田 妖：岡本信彦
雲童 塊：小林裕介
天野邪子：M・A・O
切出 翔：佐久間大介
