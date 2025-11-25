25日の日経平均株価は前週末比33.64円（0.07％）高の4万8659.52円と反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は770、値下がりは787、変わらずは51。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を204.56円押し上げ。次いでファストリ <9983>が95.46円、東エレク <8035>が92.25円、ＴＤＫ <6762>が22.56円、第一三共 <4568>が13.24円と続いた。



マイナス寄与度は340.94円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ＫＤＤＩ <9433>が20.66円、ソニーＧ <6758>が19.89円、コナミＧ <9766>が11.03円、ディスコ <6146>が7.82円と並んだ。



業種別では33業種中20業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、鉱業、医薬品、パルプ・紙が続いた。値下がり上位には情報・通信業、保険業、空運業が並んだ。



株探ニュース

