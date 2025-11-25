“絵筆”で戦う2Dアクションアドベンチャー『Constance』、本日発売 自らの精神世界に閉じ込められたアーティストの物語を描くメトロイドヴァニア
ドイツの開発会社「Blue Backpack」が制作を手掛けた2Dアクションアドベンチャー『Constance』（PC（Steam））が、本日25日にリリースされた。
【写真】絵筆を駆使したアクションがカッコいい『Constance』スクリーンショット
本作は、“あるアーティストの受容と再生の物語”を描く。絵筆を使うアーティストであるコンスタンスは、ある日自らの精神世界に閉じ込められてしまう。美しくも崩壊しつつあるその世界の謎に迫りながら脱出を目指し、難解なステージギミックや強敵とのバトルに挑んでいく。
ウィッシュリストは全世界で25万件を突破し、先日中国・上海で開催された「WePlay 2025」内のインディーゲームアワード「indiePlay 2025」ファイナリストにも選出された話題作だ。
また、プロデューサーを務めたSebastian Drews（セバスティアン・ドゥレース）氏からもコメントが到着。「私たちはチームとして共に成長し、多くのことを学び、そして何より重要なことに、私が初日から抱いていたビジョンを貫き通して、4年をかけたゲームプロジェクトを完成させることができました。これ以上ないほど幸せです。皆さんがゲームをプレイし、Constanceと共にそれぞれの冒険を体験する姿を今から待ちきれません！」と、喜びを語っている。
『Constance』は、PC（Steam）向けに配信中。
