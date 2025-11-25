東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、Ａｍａｚｉａ、免疫生物研がS高 東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、Ａｍａｚｉａ、免疫生物研がS高

25日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数241、値下がり銘柄数338と、値下がりが優勢だった。



個別ではＡｍａｚｉａ<4424>、免疫生物研究所<4570>、メディア総研<9242>がストップ高。Ｒｅｔｔｙ<7356>は一時ストップ高と値を飛ばした。情報戦略テクノロジー<155A>、カヤック<3904>、ＴＨＥＣＯＯ<4255>、アジアクエスト<4261>、ウィルズ<4482>など12銘柄は年初来高値を更新。ｎｏｔｅ<5243>、フォースタートアップス<7089>、リンクバル<6046>、インフキュリオン<438A>、ＩＮＦＯＲＩＣＨ<9338>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、ＲＯＸＸ<241A>、ユナイテッド<2497>、ＴＭＨ<280A>、海帆<3133>など18銘柄が年初来安値を更新。コンヴァノ<6574>、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>、ＪＤＳＣ<4418>、ＭＴＧ<7806>、フルッタフルッタ<2586>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

