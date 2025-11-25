ETF売買動向＝25日大引け、全銘柄の合計売買代金2815億円 ETF売買動向＝25日大引け、全銘柄の合計売買代金2815億円

25日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比22.1％減の2815億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同24.2％減の2092億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 配当貴族指数 <364A> 、ＮＥＸＴ 野村日本株高配当 <1577> 、ＮＥＸＴ 医薬品 <1621> 、ＭＡＸＩＳ高配当日本株アクティブ上場投信 <2085> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 <1489> など39銘柄が新高値。東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ <2869> が6.14％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> が4.55％高、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> が4.42％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ レバレッジ <2237> が4.38％高、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が4.34％高と大幅な上昇。



一方、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は10.11％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> は7.27％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> は4.30％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> は3.12％安と大幅に下落した。



日経平均株価が33円高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1317億5800万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1788億6900万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が198億3000万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が143億5300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が120億3800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が119億6900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が105億8200万円の売買代金となった。



株探ニュース

