¾®ÌîÅÄµªÈþÂç¿Ã¡¢ÏÃÂê¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥É¥ì¥¹¤ò¡Ö¥Ç¥£¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤ØÃé¹ð¡Ö¾®ÌîÅÄ¤Î¥Ø¥¤¥È¤Ë¥É¥ì¥¹¤ò´¬¤¹þ¤à¤Ê¡¢°Ê¾å¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®ÌîÅÄµªÈþ·ÐºÑ°ÂÊÝÂç¿Ã¤¬£²£´Æü¡¢£Ø¤ò¹¹¿·¡£³ÕÎ½Ç§¾Ú¼°¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Í¥Ã¥È¤¬ÈãÈ½Åª¤Ê¸ÀÍÕ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡ÖÉþ¤ÏÁ´¤¯°¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¾®ÌîÅÄ¤Î¥Ø¥¤¥È¤Ë¥É¥ì¥¹¤ò´¬¤¹þ¤à¤Ê¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¾®ÌîÅÄÂç¿Ã¤Ï¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ÇÇ§¾Ú¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿°ìÈÌÅê¹Æ¤Î¥¹¥¯¥·¥ç¤òÅºÉÕ¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÒì¤¤È¤½¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¥ê¥×¤¬»ä¤ÎÉþ¤ò¥Ç¥£¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤«°¤¤¤È¤·¤¿¤é¤½¤ì¤Ï»ä¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤¬°¤¤¤À¤±¤Ç¡¢Éþ¤ÏÁ´¤¯°¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤³¤Î¥É¥ì¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤âÌÀµ¤·¡ÖµÜÃæ¤Î¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÀµÎéÁõ¤òºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡×¡ÖµÜÃæ¤Î¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤Ë¤¢¤ëÉþ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë´õ¾¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢²áµî¤ÎÁÈ³Õ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢»ä°Ê³°¤ÎÊý¤âÂ¿¡¹Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆ±¿§¥É¥ì¥¹¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡ÇØ¤¬¹â¤¤¾®ÌîÅÄÂç¿Ã¤Ï¡Ö¤É¤Î¥É¥ì¥¹¤â»ä¤Ë¤ÏÄ¹¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¤¾æ¤Ç¹ç¤¦¤â¤Î¤ò¡¢¤È¤ªÅ¹¤ÎÊý¤¬Áª¤ó¤Ç²¼¤µ¤Ã¤¿¥É¥ì¥¹¡×¤À¤È¤¤¤¤¡Ö²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¡¹¤¬¡¢¾®ÌîÅÄÁþ¤·¤ÇÆüËÜ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤ò¥Ç¥£¥¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£¤Þ¤Ç¤³¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤Æ¤¤¿Êý¤Ë¤â¼ºÎé¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÃå¤ë¿Í¤Ë¤â¼ºÎé¤Ç¤¹¡£±Ä¶ÈË¸³²¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤È¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥É¥ì¥¹¤ÏÁ´¤¯°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾®ÌîÅÄ¤Ø¤Î¥Ø¥¤¥È¤Ë¥É¥ì¥¹¤ò´¬¤¹þ¤à¤Ê¡£°Ê¾å¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï£³£°£°£°·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¥ê¥×¤¬»¦Åþ¡£¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¤è¡×¡Ö»ä¤â¤¤¤Ä¤«¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃå¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö»ä¤ÏÈþ¤·¤¯¤Æô¥¡¹¤·¤¤»Ñ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£