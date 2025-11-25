¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡ÛÃæ¹ñÊ°³´¤Î¹â»ÔÈ¯¸À¢ª£¶³äÄ¶»Ù»ý¤â¡¡¸µÆü¥Æ¥ì¡¦ÀÄ»³»á¡¢ÁíÍý¤¬ÆÍÁ³»ýÏÀ¡Ö¤½¤ì¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¤ª½ª¤¤¡×¼ÁÌä¤·¤¿²¬ÅÄ»á¤âÁÛÄê³°¤È¡¡ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¤¤ë¤«¤éÀª¤¤Í¾¤Ã¤¿¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤¡×
¡¡£²£µÆü¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬ÂæÏÑÍ»ö¤ÎºÇ°¥±¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤È¹ñ²ñÈ¯¸À¤·Ãæ¹ñÂ¦¤¬ÌÔÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ç¡¢£Æ£Î£ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¹â»ÔÈ¯¸À¤¬¡ÖÅ¬ÀÚ£²£²¡¦£¶¡ó¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤ÐÅ¬ÀÚ£³£¸¡¦£´¡ó¡×¤Ç£¶³äÄ¶¤À¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¯¸¢¤Ï¡¢Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤ÏÁí¹çÈ½ÃÇ¤À¤È¤·¤Æ¸ÄÊÌ»ö°Æ¤Ë¤ÏÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÛ£Ëæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡Í½»»°Ñ¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤òÄÉµÚ¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦²¬ÅÄ¹îÌéµÄ°÷¤Î¼ÁÌä¤Ë¤âÈãÈ½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Ã¤Æ»ö¤ò¹â»Ô¤µ¤ó¤ËÅú¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¸ÄÊÌ¥±¡¼¥¹¤ò¹Í¤¨¤º¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ÏÈ¯Æ°¤·¤Þ¤»¤ó¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¼«¤é¤Î»ýÏÀ¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤¬½õ¤±¤ËÍè¤Æ¹¶·â¤µ¤ì¤¿¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤â°ì½ï¤ËÀï¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢½é¤á¤ÆÆ§¤ß±Û¤¨¤¿¥é¥¤¥ó¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÌÔÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç»ö¤¬»ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¤éÉÔÍÑ°ÕÈ¯¸À¡£ÁíÍý¤ÏÈó¾ï¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤Ã¤ÆÀª¤¤¤¢¤Þ¤Ã¤Æ¸À¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄ»³»á¤Ï¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ª¤·¤Þ¤¤¤è¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Ä¾ÀÜËÜ¿Í¤Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤âÁÛÄê¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤½¤¦¸À¤ï¤Ê¤¤¡£Â¾¤ÎµÄ°÷¤¿¤Á¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤¬¤½¤³¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿»ö¤À¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç»Ù»ý¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¹ñÌ±´¶¾ð¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤«¤é»Ù»ý¤¬¹â¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡ÖÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ½Å¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£