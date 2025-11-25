福井放送の田中悠登アナウンサー（23）が25日までに自身のインスタグラムを更新。MARCH対抗戦2025で実況を担当した際のオフショットを公開した。

「MARCH対抗戦2025 ずっとやってみたかった実況。無我夢中であっという間でした。成長して、またここに帰ってきます。選手のみなさん、お疲れ様でした。取材に協力いただき、ありがとうございました」と記し、同学年の野村昭夢（23＝住友電工）とのツーショットや、第3組の実況時の様子を披露。「間近で走りを見て、綺麗事だけでは片付けられない、過酷な争いだと改めて感じました。ときには自分を認めて、仲間と励まし合って、最後までやり切ってほしいなと思います。心から応援しています！」と、黒田朝日（21）ら青学大の現役部員との写真も公開した。

フォロワーからは「3組目田中アナの実況楽しみに聴きました」「ゆうとくんの実況めっちゃ楽しみにしてたので聞けて良かったです！めっちゃ上手でした！」「声が通って聞きやすいですし、一言一言に選手へのリスペクトと愛を感じました！」「絶対後輩や、原夫婦もうれしかったと思う」「今度は箱根も実況もしてほしい」などのコメントが寄せられている。