福山雅治（56）大泉洋（52）永瀬廉（26）が24日深夜放送のTBS系「映画『ラストマン』公開1カ月前記念！福山大泉永瀬と30分でドラマまるわかりSP」に出演。撮影現場の雰囲気を明かした。

番組冒頭で、福山が「2025年のラストを飾るビッグニュース」、大泉が「福山さんが全盲のFBI捜査官、わたくし大泉がクールなバディを演じ話題となった日曜劇場『ラストマン』」、永瀬が「なんと12月に映画と完全新作スペシャルドラマとして帰ってきまーす！」と、3人が言葉をつなぎ、発表した。

すると、福山が「帰ってきたかの話をする前に、この高いテンションがちょっと気になったので」と、永瀬にツッコみ、永瀬は「楽しいんです、皆さん…おふたりとお話しできて」と明かした。

そして永瀬が「改めて帰ってきたと言うことで…2〜3年ぶりに」と進行しようとすると、大泉が「2〜3年ぶりにっていうのがね、止めて欲しいな」とダメ出し。永瀬が「久方ぶりに…『ラストマン』帰ってきます、どうですか？」と言い直した。

福山は「そりゃ、僕うれしいよー。社会課題というものにコミットしていくエンターテインメントっていうのは、ずっとやりたかったことですから。やりがいもありますし、楽しいし。僕、そんなに、たくさんの映画知らないですよ。映画に関しては『容疑者Xの献身』が初めて。20代のころはドラマは出させていただいてましたけど、映画ほぼほぼなかったですね。で、30代になってからも…」と語った。

すると大泉が「これ、でもあれですよ。福山さんの若いころからたどっていこうという番組じゃないです」と話を止めた。福山は「あれ、そうだ。僕、真ん中にいるから、何か2人からインタビューを受けてる、語る番組になっちゃってるのかな」と言うと、2人から「違います」とツッコまれた。

物語の原点となる23年に放送されたTBS系日曜劇場「ラストマン−全盲の捜査官−」について、永瀬が「何か印象に残ってることありますか？」と話を進めようとすると、福山が「ふふふふふふ…」と笑い、「何か面白くなってきてない？また」と言うと、大泉が爆笑。福山は「無理して作ってく面白さじゃなくて…」と説明。永瀬が「永瀬を堀り下げないでください。意外とちゃんと僕のことを分かってくれてうれしくなりましたけど…違います。現場の雰囲気を教えてください。空気、振り返ってください」と言うと、福山は「こんな感じ。ひとことで言うと、こんな感じ」、大泉は「ずっと楽しかった」と撮影を振り返った。

映画「ラストマン −FIRST LOVE−」は12月24日公開、SPドラマ「ラストマン−全盲の捜査官−FAKE／TRUTH」は12月28日に放送される。