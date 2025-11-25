コレサワ×ZOZOTOWNによる“れ子ちゃん”コレクションが登場 全10型のブラックアイテムを受注販売
シンガー・ソングライターのコレサワとZOZOTOWNのコラボレーションによる限定コレクション『コレサワ BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN』が、12月1日より受注販売されることが決定した。
【画像】ほしい！スウェットやニット帽、オードトワレなどそのほかの商品写真
同コレクションでは、コレサワのビジュアルキャラクター“れ子ちゃん”をフィーチャーしたアイテムを展開。ラメが施されたスウェット、セーターやニット帽、ぬいぐるみ、オードトワレなどがラインナップされており、いずれもコレサワ本人がプロデュース。使用されているイラストは、イラストレーター・ウチボリシンペによる描き下ろしとなっている。
商品はすべてZOZOTOWN限定での販売となり、受注期間は12月1日正午から12月22日午前11時59分まで。お届けは来年3月下旬から5月下旬を予定している。
また、SNSキャンペーンとして、12月1日午後6時にZOZOTOWN公式Xが投稿するポストに「#コレサワZOZOTOWN」のハッシュタグをつけて引用リポストした人の中から、抽選で5名にぬいぐるみキーホルダーがプレゼントされる。
【画像】ほしい！スウェットやニット帽、オードトワレなどそのほかの商品写真
同コレクションでは、コレサワのビジュアルキャラクター“れ子ちゃん”をフィーチャーしたアイテムを展開。ラメが施されたスウェット、セーターやニット帽、ぬいぐるみ、オードトワレなどがラインナップされており、いずれもコレサワ本人がプロデュース。使用されているイラストは、イラストレーター・ウチボリシンペによる描き下ろしとなっている。
また、SNSキャンペーンとして、12月1日午後6時にZOZOTOWN公式Xが投稿するポストに「#コレサワZOZOTOWN」のハッシュタグをつけて引用リポストした人の中から、抽選で5名にぬいぐるみキーホルダーがプレゼントされる。