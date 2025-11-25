¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡ÈÉÙ»Î»³¥·¥å¡¼¥º¡É¤Ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡¡È¢º¬±ØÅÁ¤Þ¤Ç1¤«·î¡Ä¹ñ³Ø±¡Âç¼ç¾¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ö¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î¶áÆ»¡×
¹ñ³Ø±¡ÂçÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤ÎÁ°ÅÄ¹¯¹°´ÆÆÄ¡¢¾å¸¶Î°æÆ¼ç¾¡¢ÌîÃæ¹±µü¤¬ÅÐÃÅ
¡¡¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¿·À½ÉÊ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖADIDAS EKIDEN DAY¡×¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎTHE AOYAMA GRAND HOTEL¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥²¥¹¥È¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÆ±¼Ò¤Î·ÀÌó¹»¤Ç¤¢¤ë¹ñ³Ø±¡ÂçÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤ÎÁ°ÅÄ¹¯¹°´ÆÆÄ¡¢¾å¸¶Î°æÆ¼ç¾¡Ê4Ç¯¡Ë¡¢ÌîÃæ¹±µü¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¡£¿·¥·¥å¡¼¥º¤Î°õ¾Ý¡¢ÍèÇ¯1·î2¡¢3Æü¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·½Õ¤ÎÉ÷Êª»í¡¦È¢º¬±ØÅÁ¤òÌó1¤«·î¸å¤Ë¹µ¤¨¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Æ±¼Ò¤Î±ØÅÁ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ¿·¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖADIZERO EKIDEN COLLECTION¡Ê¥¢¥Ç¥£¥¼¥í ¥¨¥¥Ç¥ó ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤Î¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¢¥²¥¹¥È¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¿·¥·¥å¡¼¥º¤ÏÀ²¤ì¤ÎÆü¤ÎÉÙ»Î»³¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢¥½¡¼¥é¡¼¥Ö¥ë¡¼¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£ÅÐÃÅ¤·¤¿ÌîÃæ¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¶õ¤Î¿§¤Î¥·¥å¡¼¥º¤ò¸«¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¿§¤Ç¤¤¿¤«¡Ù¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£Æ»Ï©¤Ï°Å¤¤¤Î¤ÇÀÄ¤Ï±Ç¤¨¤ë¤È»×¤¦¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñ³Ø±¡Âç¤Ïºòµ¨¡¢½Ð±À±ØÅÁ¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤ÈÍ¥¾¡¤·¤Ê¤¬¤é¤âÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ï3°Ì¤È²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¡£Á°ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê1Ç¯´Ö¡ËÈ¢º¬Áí¹çÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾å¸¶¤Ï¡ÖÁ´°÷¤¬100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Î¾õÂÖ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë°ìÈÖ¤Î¶áÆ»¡£¼ç¾¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ëÁö¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦»³Ìîî´ ²ÂÊæ / Kaho Yamanobe¡Ë