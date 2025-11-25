保湿成分スクワランにビタミンC誘導体を配合！ハーバー研究所「VCスクワミルク」

ハーバー研究所は、人気のミルク状スクワラン「VCスクワミルク」を、たっぷり使える増量タイプ（100mL）として数量限定で発売！

乾燥が気になる季節に嬉しい、うるおいと透明感を同時に叶えるスキンケアアイテムを紹介します。

ハーバー研究所・VCスクワミルク

発売日：2026年1月5日(月)

価格：5,500円(税込)

容量：100mL

販売場所：通信販売、全国のショップハーバー

ハーバー研究所が展開する「VCスクワミルク」は、保湿成分スクワランにビタミンC誘導体を配合した、ミルクタイプの美容オイル。

通常サイズ（60mL）に加え、今回はユーザーの要望に応える形で、大容量の100mLタイプが初めて登場します。

冬の乾燥対策として顔だけでなく、デコルテやボディケアにも惜しみなく使えるのが魅力。

軽やかなつけ心地で透明感ケア

本製品最大の特徴は、ハーバー独自の技術により、一般的な乳化剤を使用せずにスクワランを乳化させている点。

これにより、肌への刺激を抑えつつ、スーッと馴染む軽やかなテクスチャーを実現しています。

べたつきを感じさせない使用感でありながら、角質層のすみずみまでうるおいを届け、ふっくらとした透明感のある肌へと導く設計。

ハーバー研究所「VCスクワミルク」増量タイプの紹介でした。

