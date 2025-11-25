日清食品は、「日清ゲーミングカレーメシ エナジージンジャーキーマカレー」を11月24日から発売する。

「日清カレーメシ」シリーズは、カップにお湯を注ぎ、5分たったら“グルグル”とかき混ぜるだけで、濃厚な味わいのドロッとしたカレーを楽しめる商品。汁がないためゲームの合間にも食べやすい点が好評を博しており、2023年にはゲーマー向けの「日清ゲーミングカレーメシ エナジージンジャーキーマカレー」を発売し、大きな反響を得た。

今回、ゲーマーにも支持されるエナジードリンク「ZONe ENERGY」と、ソニー・インタラクティブエンタテインメントが販売する家庭用ゲーム機「PlayStation」とのコラボレーションによって、同商品が装いも新たに登場する。

オニオンやトマトなどの野菜とポークのうまみをベースに、ジンジャーをしっかりときかせた香り高くスパイシーなルゥに、カフェイン、アルギニン（アミノ酸の一種）、ナイアシン（ビタミンの一種）を配合した。パッケージには「ZONe ENERGY」ブランドの主力商品「HYPER ZONe ENERGY」のカラーリングを採用したほか、“プレイステーション シェイプス（△○×□マーク）”をあしらっている。

発売に合わせ、「PlayStation5」ゲーム機本体や、ゲーミングギアブランド「INZONE」のゲーミングモニターとヘッドセットなどが当たる豪華なキャンペーンも実施する。

ゲームの合間の“補給”にぴったりな“ゲーム特化型カレーメシ”を、ぜひ食べてほしい考え。

［小売価格］348円（税別）

［発売日］11月24日（月）

日清食品＝https://www.nissin.com/jp

ソニー・インタラクティブエンタテインメント＝https://sonyinteractive.com/jp