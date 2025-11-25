衝撃の200メニュー！第2回 全肉祭 in 北九州

Gi-FACTORYが、西日本最大級の野外グルメイベント「第2回 全肉祭 in 北九州」を福岡県北九州市の勝山公園大芝生広場で開催！

畜産肉だけでなく、魚肉や果肉などあらゆる「肉」をテーマにした約70店舗・200メニュー以上の美食が集結する圧倒的なボリュームが最大の魅力です。

第2回 全肉祭 in 北九州

開催期間：2025年11月29日（土）〜11月30日（日）

開催時間：10:00〜21:00

会場：勝山公園大芝生広場（福岡県北九州市小倉北区城内1-2）

入場料：無料

「全肉祭」は、Gi-FACTORYが西日本各地で開催している大型野外グルメイベントです。その特徴は、単なる「肉フェス」にとどまらない広範なテーマ設定にあります。

牛・豚・鶏などの畜産肉料理はもちろんのこと、海鮮（魚肉）やフルーツ（果肉）に至るまで、ありとあらゆる「肉」をテーマに全国から選りすぐりの美食が集まります。第2回となる北九州会場では、約70店舗が出店し、多彩なグルメ体験を提供します。

1日では回りきれない！ 70店舗・200メニューの衝撃

本イベントの最大の魅力は、2日間通っても楽しみ尽くせないほどの圧倒的なボリュームです。

会場には約70の店舗が立ち並び、総メニュー数は200アイテム以上に及びます。定番のステーキや串焼きから、海鮮グルメ、デザートまで幅広いラインナップが揃っており、朝から晩まで食べ歩きを楽しめます。

また、グルメ出店だけでなく、企業ブースによる無料体験やサンプリングも実施され、大好評のワイン試飲コーナーも用意されています。

夜まで熱い！ ステージパフォーマンスと充実のキッズエリア

食だけでなく、エンターテインメントも充実しています。特設ステージでは、アイドルによる生ライブや、夜空を焦がす迫力満点のファイヤーパフォーマンス集団「幻火」のショーが観覧無料で行われます。

今回はスペシャルゲストとして、MEGARYUの「MEGAHORN」によるステージ出演も決定しており、会場を盛り上げます。

家族連れに嬉しいキッズエリアも完備されています。大型エアー遊具や、射的・スーパーボールすくいなどが楽しめる縁日コーナーが用意されており、子供も退屈することなく一日中遊べます。

胃袋の限界に挑戦したくなる美食の祭典、「第2回 全肉祭 in 北九州」の紹介でした。

