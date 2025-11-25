サンワサプライが運営している直販サイト「サンワダイレクト」では、最大風速約55m／s×50000rpmブラシレスモーターで頑固なホコリや水滴まで瞬時に吹き飛ばす、強力・多用途対応のコードレスエアダスター「200−CDADE005」を発売した。

同製品は最大風速約55m／sという圧倒的な風力を実現し、車内の細かなホコリや機器の隙間に入り込んだ微粒子までしっかり吹き飛ばす。専用ノズルを使わずとも、約6cmもの広い射出⼝から大量の風を放出できるため、広範囲を一気に清掃可能。パソコン、家電、車内、ガレージなど、さまざまな場所で「一掃する爽快感」を体感できる。

高回転50000rpmのブラシレスモーターを採用し、強力な風力と高耐久性を両立している。摩耗しにくい構造のため長寿命で、従来のモーターに比べて効率よくパワーを伝達。連続使用時でも安定した風量を維持し続けるため、洗車後の水滴除去やフィルターのホコリ取りなど、負荷の高い清掃作業にもおすすめとなっている。



コードレスエアダスター「200−CDADE005」

1段階の軽い風から最大風速に匹敵するターボモードまで、4段階の風速調整を搭載。ターボでは約10秒間の爆風を発生させ、頑固なホコリや重たい落ち葉も一気に吹き飛ばせる。日常の小掃除から、洗車・屋外掃除・冬季の雪払いまで、用途に応じてベストな風力を簡単に選べる。

4000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、最大約80分のロング使用に対応。コードレスのため車内や庭など、電源が取りにくい場所でもストレスなく使える。逆さ使用にも対応しており、狭い場所や角度が必要な場面でも利用できる。

LEDライトを搭載しており、車内のすき間や家電の裏など暗い場所でも見逃しなく清掃できる。また、風量とバッテリー残量が一目で分かるインジケーターを備え、使用中の不安を解消。さらに、電源入れっぱなし防止の警告音や安全設計も採用されており、初心者でも安心して使用できる。

［小売価格］1万3455円（税別）

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp