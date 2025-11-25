敷島製パン（Pasco）は、「十勝バタースティック」シリーズを、12月1日から東北・関東・中部・関西・中国・四国・九州地区で（種類によっては販売のない地区もある）リニューアル発売する。

「十勝バタースティック」は、北海道十勝地方で生まれたバターの風味豊かなスティックパン。1999年の発売以来、年代を問わず幅広く愛されているロングセラー商品となっている。

きっかけは、取引先から「十勝バターシート」という原料を紹介されたことだった。開発担当者は、温度管理が難しいバターがシート状になっていることで加工しやすく、なにより味と香りが印象的だったため、「これを使ったらすごい商品ができる」と直感。当時は品名に地名を謳う商品がほとんどなかったため、品名に「十勝」と入れられたら、インパクトのある商品になるのでは、と考えていた。その後、食べやすく、幅広い層に受け入れられる形状としてスティック状の商品を考案。十勝バターの香りと味わいを生かしつつ、しっとりやわらかい食感になるよう調整を重ね発売し、すぐにヒット商品となった。

今回のリニューアルでは、「十勝バター」の風味の良さはそのままに、消費者から支持を得ている「しっとり」「やわらかい」食感をアップ。さらにその食感がより持続するよう、配合を工夫した。



「十勝バタースティック 6本入」

「十勝バタースティック 6本入」は、十勝バターの風味豊かでコクのある、しっとりやわらかなスティックパンとなっている。



「十勝バターレーズンスティック 6本入」

「十勝バターレーズンスティック 6本入」は、十勝バターの風味豊かでしっとりやわらかなスティックパンに、洋酒漬レーズンを折り込んだ。



「十勝バターチョコスティック 6本入」

「十勝バターチョコスティック 6本入」は、十勝バターの風味豊かでしっとりやわらかなスティックパンに、チョコチップを折り込んだ。



「十勝バターさつまいもスティック 6本入」

「十勝バターさつまいもスティック 6本入」は、十勝バターの風味豊かでしっとりやわらかなスティックパンに、糖漬さつまいもダイスとさつまいもクリームを折り込んだ。



「十勝バターくるみスティック 6本入」

「十勝バターくるみスティック 6本入」は、十勝バターの風味豊かでしっとりやわらかなスティックパンに、くるみを折り込んだ。

［小売価格］オープン価格

［発売日］12月1日（月）

敷島製パン＝https://www.pasconet.co.jp