NHK Eテレは、「ガンダム」にハマる10代と、全国のガンダムファンたちの熱い声を紹介する「沼にハマってきいてみた ガンダム沼」を11月29日20時から放送する。再放送は12月6日0時から。

「沼にハマってきいてみた」は、“好き”をとことん極めようとする10代(＝ハマったさん)の素顔や哲学に迫る、トーク・バラエティー番組。

番組では、ガンダムを愛するファンおよそ1万人が選んだランキング「好きなシーン」「好きな音楽」「好きなモビルスーツ＆モビルアーマー」を発表。シャア・アズナブルを演じた声優・池田秀一もナレーションで登場する。

さらに「機動戦士ガンダムSEED」のチーフメカ作画監督を務めた重田智氏や、監督の福田己津央氏も出演し、10代にエールを送る。

戦争・平和・絆など、時代を超えて語り継がれる「ガンダム」シリーズに、なぜみなが夢中になるのか？ 若者の“好き”に着目し、文化の架け橋となるガンダムの魅力を伝えるという。

MCはハマ・オカモト(OKAMOTO'S)、サーヤ(ラランド)。リポーターは#KTちゃん(Artist/Rapper)。ゲストは本郷奏多(俳優)、若井おさむ(お笑いタレント)。

