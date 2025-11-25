郷ひろみ、鮮やかなパープルニットを合わせた“冬コーデ”に反響「何もかも素敵すぎる」「カッコいい〜」
歌手の郷ひろみ（70）が24日、自身のインスタグラムを更新。パープルカラーを華やかに着こなす“冬コーデ”を披露した。
【写真】「笑顔がとても素敵」パープルニットをまとい満面の笑みを見せる郷ひろみ
投稿では「ふたつの生放送を終えた後はそのままスタジオに向かって、ディナーショーのリハーサル!!初日まであと6日」とコメントし、リハーサル室で撮影した自撮りショットを公開。
明るい笑顔を見せ、鮮やかなパープルカラーのハイネックニットに、シンプルなボトムスを合わせた装いをしており、「すっかり冬の装いに衣替えしてあたたかく過ごしてるよ！」とつづっている。
この投稿にファンからは「パープルのニットカッコいい〜」「良くお似合いで凄く素敵です」「笑顔がとても素敵です」「何もかも素敵すぎる」などのコメントが集まっていた。
