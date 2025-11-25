¿Íµ¤¥²¡¼¥à¼Â¶·¼Ô¡¢³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡ÖÈà½÷°Ê³°¤Î½÷ÀÊ£¿ô¿Í¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÚÁ´Ê¸¤¢¤ê¡Û
¡¡YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ôÌó88Ëü¿Í¤Î¥²¡¼¥à¼Â¶·¥°¥ë¡¼¥×¡Ö»°¿Í¾Î¡×¤ÎÅ´Åã¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´Ê¸¤¢¤ê¡Û¡Ö½÷ÀÊ£¿ô¿Í¤È´Ø·¸¡×³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¿Íµ¤¥²¡¼¥à¼Â¶·¼Ô
¡¡»°¿Í¾Î¤Ï¡¢GANYMED¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡¢¤Ú¤Á¤ã¤ó¤³¡¢Å´Åã¤«¤é¤Ê¤ë¥²¡¼¥à¼Â¶·¥°¥ë¡¼¥×¡£Å´Åã¤Ï¥²¡¼¥à¼Â¶·¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ìÐ½õ¤ÎÌ¾µÁ¤Ç¾®Àâ¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºî²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å´Åã¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â»°¿Í¾Î¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¼Õºá¤È¤´Êó¹ð¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÁêÃÌ¤Î·ë²Ì¡¢Å´Åã¤Ï°ìÄê´ü´Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¤«¤Í¤Æ¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Î¤³¤È¤Ï¡¢»°¿Í¾Î¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¾Ò²ð¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¼¤¤ÏÃ¤ò¤¹¤ëÃç¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬ÀèÆü¡¢ËÍ¤¬Èà½÷°Ê³°¤Î½÷ÀÊ£¿ô¿Í¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢Èà½÷¤È»°¿Í¾Î¤Î¥á¥ó¥Ñ¡¼¤ÎÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÈà½÷¤Ë¤ÏÀ¿¿´À¿°Õ¼Õºá¤ò¤·¡¢¸½ºß¤â¤½¤Ð¤Ëµï¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç²ò·è¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î·ï¤Ç¥á¥ó¥Ñ¡¼Æó¿Í¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»°¿Í¾Î¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤«¤éÍèÇ¯¤Ç15Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¡¢¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤â2¿Í¤È³èÆ°¤¬Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ³èÆ°µÙ»ß¤òÄó°Æ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È³èÆ°µÙ»ß¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½Ð±é¤ò¼«ÂÎ¡£2026Ç¯1·î12Æü¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖSANNINSHOW HOUSE vol2¡×¤Ï³«ºÅÃæ»ß¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÉüµ¢»þ´ü¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹´ü´Ö¤ÈÂª¤¨¡¢¸½ºß¸òºÝÃæ¤Ç¤¢¤ëÈà½÷¤È¤¤Á¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤Þ¤¿¡¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò±þ±ç¤·¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì·Þ¤¨Æþ¤ì¤ÆÌã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤âÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡ÚÁ´Ê¸¡Û
°ìÄê´ü´Ö³èÆ°µÙ»ß¤Î¤´Êó¹ð
¤¤¤Ä¤â»°¿Í¾Î¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¼Õºá¤È¤´Êó¹ð¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÁêÃÌ¤Î·ë²Ì¡¢Å´Åã¤Ï°ìÄê´ü´Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¤«¤Í¤Æ¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Î¤³¤È¤Ï¡¢»°¿Í¾Î¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¾Ò²ð¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¼¤¤ÏÃ¤ò¤¹¤ëÃç¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬ÀèÆü¡¢ËÍ¤¬Èà½÷°Ê³°¤Î½÷ÀÊ£¿ô¿Í¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢Èà½÷¤È»°¿Í¾Î¤Î¥á¥ó¥Ñ¡¼¤ÎÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Èà½÷¤Ë¤ÏÀ¿¿´À¿°Õ¼Õºá¤ò¤·¡¢¸½ºß¤â¤½¤Ð¤Ëµï¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç²ò·è¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î·ï¤Ç¥á¥ó¥Ñ¡¼Æó¿Í¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»°¿Í¾Î¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤«¤éÍèÇ¯¤Ç15Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¡¢¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤â2¿Í¤È³èÆ°¤¬Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ³èÆ°µÙ»ß¤òÄó°Æ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î¿ÍÃ£¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ºË¾¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ö¤ò²ù¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì»þ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¿È¤ò°ú¤³¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¸·¤·¤¯¼¸ÀÕ¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤·¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¡¢ÃÎ¿Í¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÀ¿¼Â¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤Á¤ó¤È¼«Ê¬¤Î¹Ô¤¤¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢È¿¾Ê¤·¡¢º£°ìÅÙ¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤³¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢½ç¼¡¼çºÅ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤ªÏÍ¤Ó¤È¤´ÀâÌÀ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â½Ð±é¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯1·î12Æü¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖSANNINSHOW HOUSE vol2¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò·Ð¤Æ³«ºÅÃæ»ß¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Éüµ¢»þ´ü¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹´ü´Ö¤ÈÂª¤¨¡¢¸½ºß¸òºÝÃæ¤Ç¤¢¤ëÈà½÷¤È¤¤Á¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤Þ¤¿¡¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò±þ±ç¤·¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì·Þ¤¨Æþ¤ì¤ÆÌã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤âÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»°¿Í¾Î Å´Åã
