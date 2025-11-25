ドアにぶつけて小指を骨折だって!? ククレジャがパーマーの負傷に言及「たぶんFIFAのゲームで負けた腹いせで...」
現地11月25日、チェルシーはチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第５節で、バルセロナと本拠地スタンフォード・ブリッジで対戦する。メガクラブ同士の対決を前に、前日会見でマルク・ククレジャが同僚コール・パーマーの怪我に言及した。クラブ公式サイトが伝えている。
2023年９月にマンチェスター・シティから加入した23歳のイングランド代表は、１年目は22得点・11アシストをマーク。昨季は15得点・８アシストを記録するなど、印象的な活躍を残した。
３年目の今季は10番を託され、さらなる飛躍が期待されたが、鼠径部の怪我で出番を減らしており、９月20日のプレミア第５節のマンチェスター・ユナイテッド戦を最後に公式戦の出場がない。復帰が迫っていたが、先週の水曜日には、自宅のドアに左足の小指をぶつけて骨折。再度離脱を強いられた。
会見でパーマーの負傷について訊かれたククレジャは、「正直に言って信じられないよ」と応じ、こう続けた。
「確かにこうしたことは時々起こり得る。僕も何度か経験したけど、僕は彼らより強いからね。彼が復帰に近づいていた矢先の出来事だから、我々にとっては大きな痛手だ。今は休養が必要。でもこれは人生の一部で、サッカー選手の人生の一部だ。僕たちにも私生活があって、こうした問題は起こる。だから彼が早く回復することを願っているよ」
怪我の原因を問われると、「さあね。たぶんFIFAのゲームで負けた腹いせで（部屋の中を）走ってたんじゃないかな。たぶんね」とジョーク交じりで答えた。
なお、同じく会見に登壇したエンツォ・マレスカ監督は「彼はすでにボールを使った練習を行なっている」とパーマーの状況を説明。復帰に向けて順調に回復しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
