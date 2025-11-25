「渋谷にいたの？！」岩田剛典、路上で“パトロール巡回中”!? 「イケメン降臨」「遭遇したいやーん」
三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典さんは11月24日、自身のInstagramを更新。東京・渋谷の路上で撮影した写真を公開し、話題となっています。
【写真】「渋谷にいたの？！」「イケメン降臨」
ファンからは「渋谷にいたの？！」「渋谷に降臨してるのヤバい」「イケメン降臨」「遭遇したいやーん」「治安悪げな路地裏でも絵になるなぁ」「ストリートな感じがやっぱり似合う」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「渋谷に降臨してるのヤバい」岩田さんは「in SHIBUYA」とつづり、6枚の写真を投稿。「#crowndancechallenge」「#クラウンダンスチャレンジ」「#パトロール巡回中」などのハッシュタグを添えており、新曲『CROWN』に関する撮影でしょう。ストリート系の服装に身を包み、落書きだらけの路上になじんでいます。
「え？これ自宅？笑」岩田さんがいる場所は10月9日の投稿でも話題に。住宅が並ぶ夜道で撮影したショットを公開し「え？これ自宅？笑」「普通の住宅街に岩田様現る」といった声が寄せられていました。今後の投稿も楽しみですね。
