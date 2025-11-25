旅先で買いたい「富山県のお土産」ランキング！ 2位「富山ブラック黒醤油らーめん」、1位は？ 【2025年調査】
秋の深まりとともに、ドライブや旅行が最も楽しいシーズンとなりました。 旅の思い出を素敵に持ち帰るため、贈っても喜ばれる旬の味覚や定番品を知っておきたいところです。
All About ニュース編集部では、2025年11月19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「お土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、旅先で買いたい「富山県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「なかなかこちらでは黒いラーメンを見たことないので珍しいと思いました。ラーメンが好きな人も多いので喜んでいただけると思いました」（30代女性／広島県）、「ラーメンで珍しい黒色！見た目とのギャップもあり、深く濃いいラーメンでくせになる味だからです」（20代女性／山口県）、「富山のブラックラーメンはカップ麺にもなるほどなので本場のものを買いたい」（20代男性／茨城県）といった声が集まりました。
回答者からは「駅弁フェアであると必ず買うほど好きなのでまた食べたい」（50代女性／北海道）、「富山といえばますのすし！もう反射的に手が伸びます」（50代女性／千葉県）、「The富山というものだし、ますのお寿司は食べながら帰りたいくらいです」（50代男性／大阪府）、「富山らしい名物で、家族で分けやすいから。食べ応えがあるし、旅の思い出として楽しめると思う」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：富山ブラック黒醤油らーめん（麺家いろは）／49票富山県のご当地グルメとして、全国的な知名度を持つのが「富山ブラックラーメン」です。真っ黒なスープが特徴的で、濃口しょうゆをベースにしたあっさりとした味わいが魅力。見た目のインパクトに反して、魚介系の出汁が効いた奥深いうまみがあり、そのおいしさにとりこになる人が続出しました。麺家いろはは、この富山ブラックブームをけん引した人気店の1つであり、お土産用のラーメンも高い人気を誇ります。自宅で富山の名物ラーメンの味を再現できる手軽さがうれしいと票を集めました。
1位：ますのすし（源）／96票富山県を代表する駅弁であり、お土産としても圧倒的な人気を誇るのが「ますのすし」です。伝統的な製法で作られるこの押しずしは、脂の乗った肉厚の鱒と富山米を用いた酢飯を竹の皮で包んで、木製の丸い型に詰めたもの。重石をすることで味がなじみ、鱒のうまみがご飯に移ります。素朴ながらも深い味わいが人気の理由。株式会社源の「ますのすし」は、その品質の高さと歴史から富山土産の代名詞となっています。
