オプテージは、MVNOサービス「mineo」の料金プラン「マイピタ」について、月額基本料金は据え置いたままデータ容量を増量すると発表した。最大1Mbpsでデータ通信が使い放題となる新オプションの提供も開始する。容量の増量は11月26日から、新オプションの提供は12月10日から始まる。

月額料金そのまま、データ容量追加

今回の改定では、「マイピタ」の50GBを除くデュアルタイプ／シングルタイプ各コースが、それぞれ増量される。データ容量は、それぞれ1GB→3GB、5GB→7GB、10GB→15GB、20GB→30GBへと変更される。

増量後も月額基本料金はそのまま。音声通話付きの「デュアルタイプ」は、3GBが月額1298円、7GBが月額1518円、15GBが月額1958円、30GBが月額2178円。データ通信のみの「シングルタイプ」も同様に増量され、3GBは月額880円、7GBは月額1265円、15GBは月額1705円、30GBは月額1925円で提供される。

「パケット放題」無償提供、最大1Mbpsと3Mbpsに

12月10日からは、最大通信速度1Mbpsでデータ通信が使い放題となる新オプション「パケット放題 1Mbps」を新設する。3GBおよび7GBのユーザーには無償で提供されるが、シングルタイプの3GBは対象外となる。これにより、マイピタのほぼすべてのコースで、使い放題オプションを利用できるようになる。

さらに、15GB以上のコースで無償提供されている「パケット放題 Plus」では、最大通信速度を1.5Mbpsから3Mbpsへ引き上げるトライアルを実施する。2026年3月中旬に「パケット放題 3Mbps」として改定予定。

トライアル期間中は、mineoアプリやマイページ上では「通信速度最大1.5Mbps適用中」と表示されるものの、実際には3Mbpsが適用される。

「パスケット」110円引きキャンペーンも

このほか、余ったデータ容量を無期限で繰り越せるオプション「パスケット」について、月額料金を最大6カ月間110円引きするキャンペーンを11月26日～2026年2月2日まで実施する。