ÂçÃ«æÆÊ¿£×£Â£Ã»²Àï¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¹ñ¤ËÀäË¾´¶¡¡»³ËÜÍ³¿¡õº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤â¶¯À©»²²Ã¤Ê¤é¡ÖÂç»´»ö¡×
¡¡ÍèÇ¯£³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£×£Â£Ã¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Î»²Àï¤¬ÅÅ·âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Âç²ñÏ¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¼«¿È¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È£²£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£µÆü¡Ë¤ËÀµ¼°É½ÌÀ¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÎ¨¤¤¤ë°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀ²¤ì¤ÆÃÏµå¾å¤ÇºÇ¶¯¤ÎÀïÎÏ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£°ìÊý¡¢¹ñ¤òÂåÉ½¤·¤ÆÂçÉñÂæ¤ËÎ×¤àÂ¾¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¹ñ¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡£±¼¡¥ê¡¼¥°¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÈÆ±¤¸£ÃÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢´Ú¹ñ¡¢¥Á¥§¥³¤Ê¤É¤Ë¤Ï¶¼°Ò¤½¤Î¤â¤Î¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡×¡Ê±Ñ¸ìÈÇ¡Ë¤ÏÂçÃ«¤Î»²Àï·èÄê¤¬µÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ë¿¨¤ì¡ÖÆ±¤¸¥É¥¸¥ã¡¼¥¹½êÂ°¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë»³ËÜÍ³¿¤Èº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤â¡¢£×£Â£Ã½Ð¾ì¤òµñÈÝ¤¹¤ëÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¾Ã¤¨¤ë¡£ÂçÃ«¤¬»²²Ã¤¹¤ì¤Ð¡¢Èà¤é¤ËÉÔ»²²Ã¤Î¸À¤¤Ìõ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¡×¤ÈÀê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÍèµ¨³«Ëë¤«¤éÆóÅáÎ®¡¢»³ËÜ¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£×£Ó¡ËÂè£·Àï¤Þ¤Ç¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤¿ÈèÏ«¤«¤é¤Î²óÉü¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÏÀèÈ¯Éüµ¢¤ÈÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç°Û¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçÃ«¤¬Àµ¼°¤ËÌ¾¾è¤ê½Ð¤¿°Ê¾å¡¢Â¾¤Î£²Áª¼ê¤âÄÉ¿ï¤¹¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£×£Ó¤òÀ©¤·¤¿£³Áª¼ê¤¬¤½¤í¤¤Æ§¤ß¤È¤Ê¤ì¤ÐÍê¤â¤·¤¤¸Â¤ê¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤ÏºÆ¤Ó¡Ø»Ë¾åºÇ¶¯¡Ù¤Ç£×£Â£ÃÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¨¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿È¾ÌÌ¡¢¡Ö´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç»´»ö¤À¡×¤ÈÃ²¤Àá¡£
¡Ö´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ÏÍèÇ¯£³·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëËÜÀï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£ÍÆ°×¤ËÅÝ¤»¤ëÁê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Á´°÷½Ð¾ì¤¹¤ì¤Ð¡¢ÎÏ¤Îº¹¤ÏÉ¬Á³Åª¤Ë¹¤¬¤ë¡£º£·î¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£±ÇÔ£±Ê¬¤±¡£´Ú¹ñ¤â¼çÎÏÁª¼ê¤ÎÂ¿¤¯¤¬·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¼Â¼ÁÅª¤ËÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î£±¡¦£µ·³¤ËÁêÅö¤¹¤ë¿ØÍÆ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀäË¾´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ò´Þ¤á¤Æ´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë£±£°Ï¢ÇÔÃæ¡£ÂçÃ«¤ËÂ³¤¡¢¸½Ìò¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î£Í£Ì£ÂÀï»Î¤¿¤Á¤Ë¤Þ¤Ç²Ã¤ï¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ï¤äÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤è¤¦¤À¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡£