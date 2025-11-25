小森純、人生初のミニバン購入

モデル・タレントの小森純さんが2025年10月10日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、人生初となるミニバンを購入したことを報告。

小森さんが選んだのは、どのような一台だったのでしょうか。

小森純さんの高級ミニバンって？（Photo：時事通信フォト 画像は「メルセデスベンツ ファッションウィーク東京」にて）

【画像】超カッコイイ！ 「小森純」と「高級ミニバン」を画像で見る！（88枚）

「【車買う】愛車のゲレンデとついにお別れ 人生初のミニバンを中古購入！息子たちの野球やサッカーの送迎に大活躍してもらいます」と題した今回の動画。

これまで乗っていた、ゲレンデことメルセデス・ベンツ「Gクラス」との別れを経て、家族のライフスタイルに寄り添う新たな一台を選ばれたようです。

動画冒頭では、「今日実はねマイカーをですね」「買い替えたんです」と語る小森さん。

車検のタイミングに加え、子どもたちの送迎を主な用途として選ばれたのは、トヨタの高級ミニバン「アルファード」7人乗り仕様でした。

アルファードは2002年5月に初代モデルが登場して以来、広々とした室内空間と高級感を兼ね備えたミニバンとして高い評価を受けてきました。

フルモデルチェンジを重ね、2023年6月には4代目となる現行モデルが発売されています。

小森さんが選んだのは2015年1月に登場した3代目、通称「30系」。その中でも最上級グレードを選択しており、2列目にはエグゼクティブパワーシートが採用され、まるで高級サロンのような居住性を実現しています。

中古車として購入したとのことですが、動画内では「めちゃくちゃ安くて」と語るなど、価格面にも満足している様子が伝わってきます。内外装ともに非常にきれいな状態で、室内空間の快適さも際立っていました。

購入したクルマはホイールなどがカスタムされた仕様で、「ヤン車っぽくて似合わないよね」と笑いながらも、今後は純正ホイールに戻す予定とのことです。

※ ※ ※

視聴者からは「現行買うんじゃなくて30後期買うなんて好感度爆上がり」「うちも同じアルファードに乗ってます！運転しやすくてサイコーです」といった声が並び、共感と称賛の声が広がっています。

さらに、「子どもがいると広いクルマがありがたいですよね」「うちも送迎用にアルファードを選びました」「30後期って一番バランスが良いと思う」といったコメントも続々と届き、ファミリー層を中心に支持が広がっているようです。

今後は、家族の送迎や遠征の足として、アルファードが小森さんの日常に寄り添う存在となりそうです。新たなカーライフの展開にも、引き続き注目が集まります。