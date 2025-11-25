BTS・JUNG KOOK似で話題！“18歳年下の日本人妻”との間に生まれた韓国俳優の息子、初のみかんに大満足？

俳優シム・ヒョンタクと、BTS・JUNG KOOKに似ていると話題になった18歳年下の日本人妻の間に生まれた息子ハルくんが、初めての“みかんのモッパン（食事動画）”に挑戦する。

【比較画像】BTSメンバーに似ている？18歳下の日本人妻

11月25日、韓国KBS 2TVのバラエティ番組『スーパーマンが帰ってきた』は「シム・ヒョンタクの息子ハルが、生後9カ月にして初めて“みかんのモッパン”に挑戦する」と予告した。

「毛量が多い子」として知られるハルくんは、髪を二つ結びにしている。まるでウサギの耳のようにピンと上に立ち、かわいらしさを放った。

離乳食のモッパンでハルくんは、父シム・ヒョンタクがスプーンを持つや否や、大きく口を開け“ひな鳥モード”を発動させる。味わった後には、「アデュアデュ」と満足そうな声を上げる。

続いてシム・ヒョンタクがみかんを持ってくると、ハルくんは好奇心いっぱいの目でじっと見つめる。みかんを半分口に入れてムシャムシャ噛むと、口の中で果汁が弾け、うれしそうな表情を見せた。

（画像＝KBS 2TV）シム・ヒョンタクとハルくん

シム・ヒョンタクがみかんを剥くスピードよりも早くみかんを食べてしまったハルは、体を弾ませながら、みかんをもっと欲しいと要求。見守る人々を笑顔にさせた。

ウサギヘアに変身したハルくんが披露する、初めての“みかんモッパン”は、11月26日20時30分放送の『スーパーマンが帰ってきた』で公開される予定だ。

◇シム・ヒョンタク プロフィール

1978年1月12日生まれ。1998年にモデルとしてデビューし、ドラマ『野人時代』『家に帰る道』『クク島の秘密』『三姉妹』『猟奇的な彼女』などに出演。日本アニメ『ドラえもん』のマニアという一面も持ち、劇場作品の韓国公開時には広報大使を務めたことも。2023年8月に18歳年下の日本人女性、ヒライサヤさんと結婚。2人はバラエティ番組『最近の男子ライフ−新郎授業』（原題、チャンネルA）などに出演し、結婚生活を公開している。2025年1月には長男のハルくんが誕生した。