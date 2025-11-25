【トランスフォーマー新商品】 12月4日 予約開始

　タカラトミーは、「トランスフォーマー」シリーズ新商品を12月4日に予約受付を開始する。

　12月予約開始商品は「ミッシングリンク」シリーズから外宇宙部隊プライマルヴァンガードのリーダー「デルタマグナス」や歴代映画の人気キャラクターたちを最新デザインで再現した「スタジオシリーズ」から「TS-19 バンブルビー（デバステーション）」、「TS-20 オライオンパックス」、「TS-21 ホイルジャック（キュー）」、「TS-22 アルファトライオン」が登場。

　また、アニメやコミックなどから商品化を行う「ジェネレーションズ」シリーズで展開する「エイジ・オブ・ザ・プライム」から「AOTP-32 マクシマルビッグコンボイ」、「AOTP-33 レーザークロー」が登場する。

(C)TOMY
(C)1999Transformer Production Company Inc./TOMY/葦プロダクション/日本アドシステムズ
(C)2026 Paramount Pictures Corporation All Rights Reserved. TM ＆ (R) denote Japan Trademarks.
(C)2026 Paramount Pictures Corporation. (R) and/or TM ＆ (C) TOMY.All Rights Reserved.
TM ＆(R) denore Japan Trademarks.