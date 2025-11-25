【トランスフォーマー】「ミッシングリンク」、「スタジオシリーズ」、「エイジ・オブ・ザ・プライム」新商品が12月4日に予約開始
タカラトミーは、「トランスフォーマー」シリーズ新商品を12月4日に予約受付を開始する。
12月予約開始商品は「ミッシングリンク」シリーズから外宇宙部隊プライマルヴァンガードのリーダー「デルタマグナス」や歴代映画の人気キャラクターたちを最新デザインで再現した「スタジオシリーズ」から「TS-19 バンブルビー（デバステーション）」、「TS-20 オライオンパックス」、「TS-21 ホイルジャック（キュー）」、「TS-22 アルファトライオン」が登場。
また、アニメやコミックなどから商品化を行う「ジェネレーションズ」シリーズで展開する「エイジ・オブ・ザ・プライム」から「AOTP-32 マクシマルビッグコンボイ」、「AOTP-33 レーザークロー」が登場する。
MISSINGLINK- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) November 25, 2025
あの時代に存在したかもしれない仮想復刻版「ミッシングリンク」シリーズに外宇宙部隊プライマルヴァンガードのリーダー「デルタマグナス」が登場！… pic.twitter.com/TbIBGk67Ss
AGE OF THE PRIMES- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) November 25, 2025
アニメやコミックなどから商品化を行う「ジェネレーションズ」シリーズで展開する「エイジ・オブ・ザ・プライム」に新商品が登場！
<2025年12月4日（木）より予約開始！>… pic.twitter.com/F9ljoJeZGe
STUDIO SERIES- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) November 25, 2025
歴代映画の人気キャラクターたちを最新デザインで再現した「スタジオシリーズ」に新商品が登場！
<2025年12月4日（木）より予約開始！>
■TS-19 バンブルビー（デバステーション）… pic.twitter.com/vX3ouUWlQC
(C)TOMY
(C)1999Transformer Production Company Inc./TOMY/葦プロダクション/日本アドシステムズ
(C)2026 Paramount Pictures Corporation All Rights Reserved. TM ＆ (R) denote Japan Trademarks.
(C)2026 Paramount Pictures Corporation. (R) and/or TM ＆ (C) TOMY.All Rights Reserved.
TM ＆(R) denore Japan Trademarks.