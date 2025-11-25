今田美桜、ドレス姿でにっこり 香港でのオフショット公開
俳優・今田美桜のスタッフによるXが、25日に更新。先日香港で開催された「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー2025」のオフショットとして、ドレス姿を披露した。
【写真】美しすぎる…イベントに登壇したチ・チャンウク＆今田美桜
今田が笑顔を浮かべる写真とともに「先日香港で開催された「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」のオフショット。今田美桜がW主演を務める『メリーベリーラブ』（仮）は、2026年に日本テレビで地上波放送、ディズニープラスで配信を予定しております。ぜひご覧ください」と呼びかけている。
本作は、ドラマ『愛の不時着』『涙の女王』やアカデミー賞受賞作『パラサイト 半地下の家族』などを手がけたCJ ENMとの共同制作。主演を務めるのは、韓国のトップ俳優チ・チャンウクと、日本を代表する若手俳優・今田美桜の2人。農業をテーマに、国境を越えた恋を描く。
チ・チャンウクが演じるのは、抜群のセンスと完璧主義で知られる韓国人の空間プランナー、イ・ユビン。対する今田は、未知の病を抱えながらも明るく誠実にベリー（イチゴ）栽培に励む若き農業女子・白浜夏凛（しらはま・かりん）を演じる。偶然の出会いから始まる2人の甘酸っぱい恋が、自然豊かな舞台を背景に描かれる。
監督は、韓国で社会現象的ヒットを記録したドラマ『セマンティックエラー』（2022年）のキム・スジョン。脚本は『離婚保険』（2025年）などを手がけたイ・ジェユンが担当する。
